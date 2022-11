Antonella Fiordelisi “Io e Antonino siamo solo amici”/ Ma i fan non demordono e mandano un aereo…

Antonella Fiordelisi sorpresa dall’aereo dei fan: il messaggio per lei e Antonino

Nelle scorse ore Antonella Fiordelisi è stata sorpresa da un messaggio inviato dai suoi fan. Sulla casa del Grande Fratello vip è comparso un aereo con un messaggio rivolto ad Antonella e Antonino: “Antonella e Antonino vivetevi”. I fan hanno suggerito di avvicinarsi e conoscersi di più. Alla vista del messaggio, Antonella Fiordelisi ha strillato: “Siamo amici”. Dopo poche ore, Antonella Fiordelisi ha commentato il messaggio apparso che non sembra aver intaccato il rapporto tra la schermitrice e Edoardo Donnamaria. Antonella Fiordelisi scherzando ha detto: “Secondo me ora Edoardo e Antonino non faranno più pace”. Edoardo Donnamaria però è apparso disinteressato e ha replicato: “Di questa cosa non mi frega nulla”.

Antonella Fiordelisi cerca di comprendere meglio il messaggio che i fan le hanno inviato e dice: “Hanno scritto vivetevi meglio ma non deve essere inteso nel senso di un rapporto amorevole”. Carolina Marconi però appare scettica: “Solo amicizia?”. Antonella Fiordelisi rassicura Edoardo e ironizza: “Ci sono sempre degli ostacoli nella vita”. Edoardo Donnamaria dice infastidito: “Non mi toccare”. Il web è divertito dalla scenetta anche se in molti mormorano che Antonella possa cadere presto tra le braccia di Antonino Spinalbese. Edoardo riceverà una batosta?

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi ha fatto chiarezza in merito a Francesco Totti. Parlando con Edoardo e Sofia, Antonella aveva rivelato che prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip aveva ricevuto un messaggio da parte dell’ex capitano della Roma. Interpellata poi da Alfonso Signorini in puntata, Antonella aveva spiegato di aver ricevuto un semplice ciao. Francesco Totti però ha smentito tramite Alex Nuccetelli questa versione. L’ex capitano della Roma non avrebbe mai contattato Antonella Fiordelisi e nemmeno la conoscerebbe. Alex Nuccetelli ha rivelato: “Questa Fiordelisi è una vittima della società di oggi. Lei è un po’ recidiva, io ho parlato con una persona che la conosce benissimo e mi ha detto che ha vissuto sempre di situazioni di gossip. Dispiace perché lei è una delle poche cose interessanti da vedere nella Casa e mi sembra anche intelligente. Però che sciacalli su fatti spiacevoli altrui non mi sembra una cosa carina. Così si comportano gli sciacalli e gli avvoltoi”.

Poi ha proseguito: “Quando ho sentito Antonella al Gf Vip ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie. Lui ieri mi ha proprio detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’. Allora mi dà fastidio vedere persone che non possono difendersi. Non lo trovo carino, educato ed elegante. Ma anche se fosse accaduto il fatto sarebbe stato poco bello. Certe volte tacere è più edificante”.











