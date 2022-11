Antonella Fiordelisi, la reazione alla gaffe di papà Stefano a GF Vip/ “Io ingrassata? Continuerò a mangiare”

Antonella Fiordelisi “ingrassata” per il papà Stefano: polemica al Grande Fratello Vip e reazione di lei

Continuano a far discutere alcune parole dette da Stefano, il papà di Antonella Fiordelisi che ieri ha avuto l’occasione di incontrarla nella Casa del Grande Fratello Vip. La sorpresa fatta alla figlia si è però trasformata in un’accesa polemica sui social a causa dell’invito fatto dall’uomo alla figlia di stare attenta all’alimentazione.

“Sei un po’ ingrassata, eh? Stai mangiando molto. Prendi meno caffè, stai mangiando qualche dolcino in più. Guarda Pamela, seguila. Vedi che è molto attiva sul tapis roulant. Cerca di essere meno pigra perché sei una sportiva, ti allenavi tutto il giorno.” sono state di fatto le parole di Stefano Fiordelisi che hanno acceso la polemica. Ma qual è stata la reazione di Antonella?

Antonella Fiordelisi, la reazione alla gaffe del papà

Quando papà Stefano le ha fatto notare di essere ingrassara, Antonella era bloccata dal freeze. È stato Signorini a rompere il ghiaccio sul tema, sottolineando la grande bellezza della ragazza, soprattutto con qualche chilo in più, cosa approvata d’altronde anche da Edoardo Donnamaria.

Antonella è però tornata sul tema qualche ora dopo. A mente lucida, dopo la fine della diretta del Grande Fratello Vip, la gieffina la ribadito la felicità di aver rivisto suo padre ma ha ammesso che non seguirà il suo consiglio sul cibo: “Prenderò alla lettera tutti i consigli di mio padre, ma non quello di non mangiare!” ha dichiarato, comprendendo forse la gaffe commessa dal padre in diretta su Canale 5. Al momento non c’è stata alcuna replica di Stefano Fiordelisi alla polemica sollevatasi in queste ore.

