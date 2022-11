Antonella Fiordelisi, lacrime per l’ex fidanzato Gianluca/ “Ho sbagliato l’ho illuso”

Antonella Fiordelisi piange per l’ex Gianluca: lo sfogo con Nikita

Antonella Fiordelisi ha avuto un confronto con l’ex fidanzato Gianluca, nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022. Proprio lui, in alcune interviste, aveva dichiarato che tra lui e la schermista la storia si è conclusa a luglio ma che fossero ancora innamorati.

Antonella piange per l'ex Gianluca Benincasa chiusa in magazzino con Spinalbese/ Edoardo "Faccio un macello"

Sulla base di questa convinzione di Gianluca, Antonella Fiordelisi scoppia a piangere nella notte e si sfoga con Nikita. Come riporta Biccy, la schermista dichiara: “Sto mettendo a fuoco quello che è successo, mi ha detto che è stato un mese pesante, questo vuol dire che ha visto tutto e che è andato a farsi un viaggio per cercare di dimenticarmi, lo aveva già fatto questa estate e non c’era riuscito. Adesso lo ha rifatto! Non l’ho mai visto piangere in tutti questi anni. Fino a fine luglio sono stata con li fisicamente, questo secondo me gli dava la sicurezza. Forse ho sbagliato, dovevo limare questo aspetto. Io ora sto male perché gli ho dato la speranza. Quando gli ho detto che sarei entrata al Grande Fratello lui mi ha risposto ‘tanto a te non piacerà nessuno, là dentro ti accorgerai di amare ancora me’ ed io gli ho risposto ‘può darsi’. Io gli davo corda“.

Antonella Onestini piange per l'ex Gianluca: "Mi ha protetta"/ "Mi ha salvata in un brutto momento"

Antonella Fiordelisi, l’ex Gianluca Benincasa accusa il padre: “L’ha manipolata”

Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, ha lanciato delle precise accuse contro il padre della gieffina, Stefano Fiordelisi. L’ex della schermista, in occasione di un’intervista a FanPage, ha dichiarato: “Anche il padre di Antonella ha sminuito la nostra storia. Lei stessa lo ha fatto nella Casa, parlando di me come il suo migliore amico. Credo avesse paura di compromettere il suo percorso. È vero, tra noi per anni c’è stata un’amicizia, ma poi ci siamo amati davvero. E non abbiamo mai realmente messo un punto alla nostra storia.”

GIANLUCA BENINCASA, CHI È EX FIDANZATO DI ANTONELLA FIORDELISI/ "Lei mi ama ancora, manipolata dal padre"

Arriva piccata la replica di Stefano, padre di Antonella Fiordelisi: “È pazzo”. Semplice e diretto, ma la schermista sembra davvero essere presa da Edoardo Donnamaria. Che sia tutta una strategia?











© RIPRODUZIONE RISERVATA