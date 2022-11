Antonella Fiordelisi lascia Edoardo Donnamaria?/ “Un fidanzato non può essere..”

Grande Fratello vip 2022, Antonella Fiordelisi va su tutte le furie: c’entra Edoardo Donnamaria

Può dirsi una dei volti TV più discussi del Grande Fratello vip 2022 in corso, Antonella Fiordelisi, soprattutto dal momento che sembra minacciare di voler chiudere i rapporti con Edoardo Donnamaria. La schermitrice e il volto di Forum hanno avviato una conoscenza intima nella Casa più spiata d’Italia, che tra parole dolci e effusioni amorose a go go é proseguita senza intoppi, fino all’ingresso nella Casa dell’ultima ex di lui, Micol Incorvaia. Antonella Fiordelisi, infatti, non manderebbe giù il fatto che Edoardo Donnamaria resti in rapporti amichevoli con Micol Incorvaia, o almeno questo lo si evince da uno sfogo a cui si lascia andare la sportiva in confidenza con Edoardo Tavassi al Grande Fratello vip. “Va bene, non dirò più niente però ti dico la verità? Appena vedo una cosa che mi dà fastidio sclero. Appena vedo una cosa da parte di Edoardo io prendo e lo lascio -minaccia, così, quindi un addio a Edoardo, Antonella-, sono fatta così. Non sto scherzando! lo non scherzo forse non l’hai capito. Io sono fatta così a me non me ne frega”.

Antonella Fiordelisi, l'ex Gianluca Benincasa accusa il padre/ "Quanta ossessione.."

Grande Fratello vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sull’orlo di una crisi d’amore?

E la gieffina prosegue perentoria: “Inutile che ridi (rivolgendosi a Donnamaria, ndr), poi vedi come ti lascio

veramente. L’ho fatte già tutte ste cose. In

parte sono convinta che Edoardo non se ne freghi di nessun cavolo. Dall’altro però

penso al fatto che comunque, se ha avuto come mi ha detto quando è entrata lei un’attrazione sia fisica che mentale per questa persona, io penso che con il tempo e con determinati atteggiamenti tutto può succedere nella vita”. E lo sfogo della sportiva, al Grande Fratello vip 2022, non finisce qui. “Quindi io non mi posso fidare al cento per cento di una persona, perché io non mi fido al cento per cento di lui. Lo conosco da un mese- spiega, infine, palesandosi turbata all’idea di una vicinanza di Donnamaria all’ex-. Io sono di quella concezione che per me il mio fidanzato non deve essere amico di una ex. Mi dispiace. Fuori da qua allora mi faccio i c***i miei”.

Francesco Chiofalo: "Edoardo impedito a letto"/ "Antonella lo pigliava per il cul*"

La replica dello speaker radiofonico é altrettanto secca: “È molto semplice, io a Micol voglio bene, non è la mia migliore amica. Non fare esempi stupidi. Possiamo non parlare di cose che non sappiamo e che non esistono e parlare di quelle che esistono? Le voglio bene come una persona che conosco da anni. Non c’è nessuna attrazione fisica, non ci penso neanche ad andare a letto con lei. Se ti fidi bene”.

Insomma, il preannunciato “triangolo” del Grande Fratello vip, con protagonisti Edoardo Donnamaria, Antonella e Micol, si direbbe piuttosto infuocato.

LEGGI ANCHE:

Antonella Fiordelisi furiosa con Edoardo Donnamaria: "Non dormo con te"/ Colpa di Micol...

© RIPRODUZIONE RISERVATA