Antonella Fiordelisi, l’ex Gianluca Benincasa accusa il padre/ “Quanta ossessione..”

Grande Fratello vip 2022, Gianluca Benincasa al veleno sul suocero storico e padre di Antonella Fiordelisi

Può dirsi una dei protagonisti più discussi del Grande Fratello vip 2022 in corso, Antonella Fiordelisi, complice Gianluca Benincasa che torna a parlare del loro amore, all’attacco del padre della gieffina vip, Stefano Fiordelisi. L’occasione che Gianluca ha per parlare nuovamente della sedicente ex, che nella Casa si direbbe ora sentimentalmente legata al coinquilino Edoardo Donnamaria, é un intervento condiviso con il web tra le Instagram stories.

“Ennesima provocazione- si legge nella storia al veleno lanciata da colui che Antonella Fiordelisi dichiara il suo ormai ex fidanzato-. Togliermi il segui con il profilo di lei gestito dal papy staff (senza il suo permesso). Mi soffermerei sempre a pensare… MA QUESTA OSSESSIONE?”. Quindi l’accusa di Gianluca Benincasa si fa via via sempre più dura, e taccia non velatamente il padre di Antonella Fiordelisi e quindi la famiglia di lei di sostituirsi alla giovane nelle scelte, fino al punto di prendere il controllo dei profili social della schermitrice: “P.s: siete stati capaci di distruggere un profilo, l’immagine e una crescita social che lei (anche facendo errori), è riuscita ad ottenere senza l’aiuto di nessuno. Credo che questo ennesimo gesto sia la conferma di un maniacale controllo della sua persona.”.

Gianluca Benincasa si palesa intenzionato a riconquistare Antonella Fiordelisi

In una recente intervista concessa a Novella 2000, Gianluca Benincasa si dice peraltro certo che Antonella sia innamorata di lui e che lei non lo dimostri, oggi, dal momento che il Grande Fratello vip rappresenta per lei una chance da sfruttare a pieno per la svolta alla carriera: ” Antonella ha mentito sul fatto di non essere più innamorata di me, ma ha detto la verità sul fatto che adesso sta bene con Edoardo, per il motivo che ho detto prima[…] Questa è solo una parentesi televisiva. Conosco molto bene Antonella e so quello che sto dicendo”. Insomma Antonella Fiordelisi starebbe mettendo da parte i sentimenti, fingendosi sentimentalmente legata in esclusiva ad Edoardo, per visibilità e e business. Anche se, va detto, lo stesso Gianluca Benincasa gode ora di una notevole attenzione mediatica, per via della gieffina e la loro lovestory naufragata poco prima che lei accedesse nella Casa del Grande Fratello vip. Che i due storici fidanzati stiano giocando una mossa mediatica per accalappiarsi l’attenzione dell’occhio pubblico, finalizzata al business?

Alla nota fonte stampa, Benincasa non nasconde poi il suo sentirsi in difficoltà, in proiezione della futura uscita di scena della sportiva dal Grande Fratello vip: “Il cuore mi dice di riconquistarla, mentre il cervello mi dice di non accettare quello che ha fatto. Adesso sto anche dubitando del nostro amore. Certe cose ti segnano e ci resti malissimo. L’ho sempre sostenuta ma non sono stato ripagato con la stessa moneta”. Insomma, Gianluca palesa di sentirsi turbato all’idea che Antonella non sia mai stata realmente innamorata di lui, tanto da convincersi a lasciarlo per intraprendere l’avventura del reality dei vip con lo spirito di giocare a fin di crescita nel mondo dello spettacolo, complice lo zampino della famiglia.

