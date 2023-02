Antonella Fiordelisi, l’ex Gianluca: “Si è preparata copioni e frasi in latino”/ “Per non sembrare stupida…”

Gianluca Benincasa, l’ex di Antonella Fiordelisi fa nuove rivelazioni shock

Nuovo sfogo di Gianluca Benincasa. L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, che ad oggi è una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip 7, ha ancora molti sassolini da togliersi dalle scarpe. Un nuovo attacco Gianluca lo ha lanciato con una serie di lunghi post pubblicati su Instagram, nei quali torna a svelare retroscena sulla sua ex e sui ‘piani’ da lei fatti prima di entrare nella Casa del GF.

A chi gli ha chiesto perché lui parla male di Antonella quando lei invece non l’ha mai fatto, Gianluca ha replicato: “Perché non parla male di me? Non ne aveva motivo. lo invece ne ho tutto il diritto“. E ha continuato: “Dopo 15 giorni già si era dimenticata di me. Ho messaggi di promesse e di copioni che avrebbe seguito lei per andare avanti. Ovviamente tutte cose che si sarebbe imposta lei prima di entrare, comprese le frasi in latino che provavamo in barca, perché voleva far credere di non essere stupida“.

Gianluca Benincasa contro Antonella Fiordelisi: “Si faceva toccare dappertutto anche se…”

Ancora una volta dichiarazioni pesanti quelle di Gianluca Benincasa su Antonella Fiordelisi, da lui inoltre accusata di non essere stata per nulla rispettosa nei suoi confronti: “Si faceva toccare dappertutto, lei stessa ha messo la mano di lui (Edoardo Donnamaria, ndr) lì per fargli sentire l’odore e il sapore”. E ancora: “Ci è andata a letto senza fregarsene delle promesse d’amore fatte; io mi sono stato sempre zitto e l’ho sempre difesa. Quando c’è stata la possibilità di ripulirmi dalle dicerie di cornuto e di cogli**ne affibbiatemi facendo il programma e chiudere definitivamente i rapporti con lei, mi hanno dato dello stalker“, ha tuonato Gianluca.

