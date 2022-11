Antonella Fiordelisi, lite con Edoardo e Micol Incorvaia/ “Vi siete lasciati perché non funzionate a letto?”

Antonella Fiordelisi: entra Micol Incorvaia e scoppia la lite in diretta al Grande Fratello Vip 2022

Alfonso Signorini apre la nuova puntata del Grande Fratello Vip facendo entrare nella Casa Micol Incovaia, non prima di un incontro con Edoardo Donnamaria. Lui inizialmente crede si tratti di una sorpresa e lei mantiene lo scherzo e, anzi, gli dà anche qualche consiglio sulla sua storia con Antonella Fiordelisi.

“Ci sono stati dei suoi atteggiamenti non corretti nei tuoi confronti e poco maturi. – tuona Micol su Antonella Fiordelisi – Voglio consigliarti di andare avanti in questo modo comunque, non so quando andrà avanti questa situazione, ti consiglio perciò di andare avanti ma di non perdere te stesso.” Tutto viene visto dal confessionale da Antonella che chiede di poter raggiungere i due e avere un confronto.

Antonella Fiordelisi punge Micol e Edoardo: “È finita perché non funzionavate a letto?”

Antonella Fiordelisi parte a bomba contro Micol Incorvaia: “Non sapevo che avessi fatto l’opinionista visto quello che hai detto su me e lui.” Micol però la tranquillizza subito: “Siamo amici e basta, stai tranquilla!” Antonella però incalza, mettendo sotto torchio i due e chiedendo perché è finita la loro storia: “È durata poco, non funzionavate a letto?” chiede la Fiordelisi pungente. “Non esiste solo quello in una coppia, semplicemente abbiamo capito che non ci prendevamo di carattere”, chiarisce lei. A chiarire meglio è però Edoardo, che spiega: “Ci siamo piaciuti tanto in quei tre giorni vissuti in vacanza ma quando siamo stati sempre insieme 24 ore su 24 abbiamo capito che non stavamo bene insieme”.

