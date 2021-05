Antonella Fiordelisi, lite con Elisabetta Gregoraci?/ “Sono schifata. Insulti e…”

Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci hanno litigato su un set televisivo di un progetto che sarà trasmesso da Mediaset? Secondo un’esclusiva del portale Gossip e Tv, Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci sarebbero state le protagoniste di una lite causata da uno scambio di like tra la Fiordelisi e Flavio Briatore che la Gregoraci non avrebbe gradito. La notizia della presunta lite tra l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ed Elisabetta Gregoraci ha rapidamente fatto il giro del web. La Fiordelisi, su Instagram, attraverso un breve video pubblicato tra le storie, si è detta “delusa, amareggiata, schifata, inc…a nera, non so nemmeno come spiegare quel che mi è successo”. La Fiordelisi, inoltre, prima di annunciare di voler ritrovare la serenità tornando dalla famiglia, ha affidato ad un post il proprio sfogo.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi e il silenzio di Elisabetta Gregoraci

Con un post pubblicato su Instagram, Antonella Fiordelisi esprime la propria delusione per l’episodio di cui sarebbe stata protagonista. Senza citare esplicitamente Elisabetta Gregoraci, Antonella Fiordelisi si lascia andare ad uno sfogo nelle ore in cui, sul web, si diffondeva la notizia del presunto diverbio. “Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi… violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro. Perché su Instagram e in TV fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?”. Elisabetta Gregoraci, invece, nel momento in cui scriviamo, non ha commentato i rumors sulla presunta lite con la Fiordelisi preferendo, per il momento, restare in silenzio.

