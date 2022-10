Antonella Fiordelisi, lite con Ginevra Lamborghini al GF Vip: “È un’ameba!”/ Lei si infuria: “Meglio se taci”

Lite tra Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini in diretta al GF Vip

Si scatena la lite in diretta al Grande Fratello Vip 2022 tra Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini. Al centro della discussione c’è il comportamento che la Lamborghini ha avuto con Antonino Spinalbese, da lei attaccato nella scorsa puntata. Atteggiamento che Antonella condanna con parole forti, arrivando a definire Ginevra “un’ameba, una cellula senza forma che si adatta alle altre”.

Nel confronto in diretta tra le due, la Fiordelisi cerca di spiegare la sua posizione così dura: “Io non ho mai parlato male di te e sono stata anche una delle poche che ci è rimasta veramente male, quindi fatti un esame di coscienza! – e tuona – Non vorrei mai avere un’amica come te”.

Antonella Fiordelisi contro Ginevra Lamborghini per Antonino Spinalbese

Antonella Fiordelisi è un fiume in piena contro Ginevra Lamborghini e spiega anche perché avrebbe sbagliato nei confronti di Spinalbese: “Antonino non dovrebbe fidarsi di lei perché quando tu l’altra volta le hai dato la parola, in una puntata in cui lui è stato già più volte pugnalato, io mi aspettavo che lei lo difendesse, soprattutto dopo aver detto che lo aspettava fuori.” Ginevra però smentisce quest’ultima dichiarazione e invita Antonella a ‘tacere’: “Io non aspetto proprio nessuno, vi siete fatti dei gran film voi nella Casa. Antonella, torna in te! Guarda, meglio se taci!”

