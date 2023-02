Antonella Fiordelisi, lite con Micol al GF Vip/ “Sembra una brava ragazza ma non è così!”

Lite tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia in diretta al GF Vip

Scontro di fuoco in diretta al Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Tutto nasce di fronte allo schierarsi di Edoardo Donnamaria dalla parte degli Spartani, il gruppo di cui fanno parte la stessa Micol, Tavassi, Oriana e Onestini tra gli altri.

È questo il motivo che scatena lo sfogo di Antonella: “Gli ho detto che per me l’amicizia va benissimo però che quando queste persone mi mancano di rispetto lo vorrei meno diplomatico. Il problema è che io ho accettato ad esempio la sua richiesta di allontanarmi da Antonino per sua richiesta, io a differenza sua non gli ho detto di non frequentare delle persone anche se mi da fastidio”.

Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia: scontro e chiarimenti

Il riferimento è chiaramente a Micol Incorvaia, che poi accusa direttamente: “All’apparenza sembri una brava ragazza ma non è così.” Micol tiene però a chiarire una volta per tutte la sua posizione anche nei confronti di Donnamaria: “Con me c’è stata una cosa due anni fa e fuori da qui! Io ora sto con una persona e non c’è stato il minimo dubbio che possa esserci qualcosa nei suoi confronti e in alcuna circostanza.”

