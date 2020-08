Antonella Fiordelisi “lite Francesco Chiofalo e ceffoni”/ Amica “malata di follower”

Nei giorni scorsi Antonella Fiordelisi, fidanzata di Francesco Chiofalo, sarebbe stata coinvolta in una accesa discussione con un’amica mentre si trovava in vacanza a Taormina, in Sicilia. A darne prontamente notizia era stata Deianira Marzano che aveva raccontato l’accaduto con tanto di Chiofalo inspiegabilmente in lacrime. Secondo la versione della blogger – che avrebbe riportato il racconto di Antonella – ci sarebbe stata una lite violenta tra Naomi De Crescenzo ed il fidanzato, entrambi in vacanza con la Fiordelisi e Chiofalo. La discussione avrebbe imbarazzato Antonella che avrebbe così deciso di lasciare il ristorante. Questa versione, tuttavia, non andrebbe a coincidere con quella fornita nelle passate ore dall’amica Naomi che ha raccontato la sua verità al portale IsaeChia. La De Crescenzo avrebbe smentito che la lite sarebbe nata da lei ed avrebbe piuttosto puntato il dito contro la Fiordelisi e la sua ossessione per i follower ed i social. I quattro sarebbero arrivati in Sicilia in auto. Un lungo viaggio durante il quale, stando al racconto di Naomi, Francesco e Antonella avrebbero litigato ” per qualsiasi scemenza. Da quel giorno, hanno passato tutti i giorni a litigare, dove lei trattava lui come fosse una pezza”, ha raccontato al blog di IsaeChia. Dal suo racconto emerge che la tensione avrebbe influito anche sul rapporto con il fidanzato e proprio durante una discussione al tavolo, Naomi sarebbe stata ripresa dall’amica che le avrebbe detto: “Tu non hai valori, non ti hanno insegnato nulla, io sono una ragazza chic, non sto al tavolo con chi parla ad alta voce”.

ANTONELLA FIORDALISI E FRANCESCO CHIOFALO: LA VERSIONE DELL’AMICA

La risposta non sarebbe affatto piaciuta a Naomi De Crescenzo che avrebbe accusato l’amica Antonella Fiordelisi di litigare per finta con Francesco Chiofalo: “Questo perché come lei si scandalizza di me che mentre litigo col mio fidanzato alzo la voce, io mi scandalizzo di lei che ricatta il fidanzato per uscire sulle pagine di gossip e far parlare di sè”, ha spiegato. Naomi avrebbe anche svelato che la Fiordelisi sarebbe solita scrivere a pagine Instagram dedicate ai social per far parlare di sè. Poi avrebbe spiegato come mai Antonella e Chiofalo avrebbero litigato a Taormina: “I due non hanno discusso perché io le ho detto zo****a, ma perché lei si è offesa visto che lui mi ha dato ragione sul fatto che lei tratti tutti male. Allora lei ha fatto una scenata, gli ha tirato ceffoni, ma questo non c’entrava nulla con la discussione con me”. Ha poi smentito anche la storia del presunto “piedino” fatto a Francesco ed ha accusato Antonella di essere “una malata di follower”: “Fa tutto per finta lei. La storia delle corna di Francesco non è andata come dice lei. Lui è stato solo un signore a stare zitto. Lei, tra l’altro, non mi risponde perché sa che ho tutti i messaggi che provano che è fatto tutto per far parlare di lei” ha tuonato la (ex) amica.



