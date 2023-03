Antonella Fiordelisi, lo staff chiede di non votarla/ “Non salvatela per il suo bene”

Antonella Fiordelisi: in crisi al Grande Fratello Vip 2022

Serata difficile per Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 7. Durante la puntata di ieri sera l’ex schermitrice è passata dalla possibilità di diventare la seconda finalista (televoto vinto da Micol Incorvaia) alla nomination (il più votato andrà in finale, mentre il meno votato sarà eliminato). “È veramente dura, anche mio papà ha detto che sono forte ma non è così. Mi sento sempre giudicata in negativo, qualsiasi cosa io faccia. Se litigo allora sono provocatoria, se non litigo faccio la vittima, non so più che cosa fare”, ha detto Antonella in confessionale, dopo aver appreso che la seconda finalista è Micol. Poco dopo nella catena di salvataggi, Antonella è finita in nomination. La ragazza ha avuto un crollo: “L’aria qui è diventata un po’ pesante e io non ce la faccio più. Mi sento debole, mi sento stressata… Penso che qui dentro ci siano persone che mentalmente sono più forti, hanno avuto meno crolli e meritano di andare avanti”.

Antonella Fiordelisi: lo staff chiede di non votarla più

Sui social intanto il suo staff ha chiesto ai fan di Antonella Fiordelisi di non votarla più, vista la sua evidente difficoltà: “Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele. Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di un televoto flash, di NON salvare Antonella, per il suo bene…”. Sui social in molti hanno condiviso il messaggio dello staff della Fiordelisi, preoccupati per la sua salute: “Condivido io lo penso già da un pezzo che Anto dovrebbe uscire… tanto la usano fino alla fine e poi anche se arrivasse alla finale uscirebbe per prima! Non ha senso far mangiare il GF su una ragazza che sta in un momento difficile”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Questa edizione porterà sempre il suo nome. Aldilà di tutto. Anche io penso sia giusto farla uscire perché si sta veramente rovinando la salute a stare lì, in più voglio vedere di cosa parlano dopo”.

#donnalisi #fiorde #drojette #gfvip Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele.

Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di un televoto flash, di NON salvare Antonella, per il suo bene.. — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) March 16, 2023

