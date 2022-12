Antonella Fiordelisi minaccia Edoardo Donnamaria/ “Ti lascio e non torno indietro”

Antonella Fiordelisi e lo sfogo con Edoardo Donnamaria: ecco cosa è successo

Nella puntata di ieri sera, Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui Micol Incorvaia parlava male di Antonella Fiordelisi definendola “limitata mentale”. Dopo le sue parole, la schermista è scoppiata in lacrime e si è rifugiata in giardino con Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi ha cominciato a inveire con il volto di Forum minacciando di lasciarlo: “Se per te è una bella persona, dopo quello che ha detto stasera, io ti lascio. Non sto scherzando. se per te non è una brutta persona io ti lascio, è finita qui e non stiamo più insieme. Te lo dico, io non torno indietro“. E aggiunge: “Aveva ragione Cristina ci sono le serpi qua davvero. Ho avuto dei fidanzati che se succedevano cose del genere non reagivano così. Prendevano di più le mie difese e si immedesimavano più in me“.

Antonella Fiordelisi e la replica di Edoardo Donnamaria: “Micol è una bella persona”

Dopo lo sfogo di Antonella Fiordelisi per le parole di Micol, Edoardo Donnamaria difende la sua ex: “Ha detto una frase sbagliata, che non doveva dire. Ha detto una frase bruttissima. Detto questo, non vuol dire che se uno fa una cosa brutta e sbagliata sia per forza una brutta persona. Sto dicendo che non è un mostro“.

Le parole del volto di Forum hanno fatto infuriare ancora di più Antonella Fiordelisi che dichiara: “Non ti voglio ascoltare. Dopo queste tue affermazioni mi sei sceso, voglio stare sola“. Edoardo poi abbraccia la schermista e le dice: “Sto dalla parte tua“. Al momento la coppia sembra essere ancora salda, nonostante le minacce della gieffina, ma i litigi sono continui e in molti si chiedono se fuori dal Grande Fratello Vip 2022 la coppia possa durare. Clicca qui per vedere la clip ufficiale.

