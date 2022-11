Antonella Fiordelisi ‘minaccia’ Edoardo: “Se entra una tua ex al GF Vip vado via”/ Lite con Micol Incorvaia?

Antonella Fiordelisi incontra Micol Incorvaia, ex di Edoardo Donnamaria: tre motivi per cui potrebbe scatenarsi la lite al GF Vip

La nuova diretta del Grande Fratello Vip riserverà ad Antonella Fiordelisi un’amara sorpresa. La serata prevede infatti sei nuovi ingressi e tra questi c’è Micol Incorvaia, sorella della più celebre Clizia e, soprattutto, ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. Un ingresso questo che preannuncia scintille in arrivo e per vari motivi.

Il primo è che la rottura tra Edoardo e Micol è molto recente: i due si sarebbero frequentati per tutta l’estate prima di chiudere la loro storia. L’ingresso dei Vipponi nella Casa risale a settembre, dunque poco dopo la rottura tra i due. Un dettaglio che potrebbe anche indicare che non c’è stato il tempo per archiviare in modo definitivo la storia e che qualcosa potrebbe trascinarsi nella Casa, creando problemi tra Edoardo e Antonella.

Un altro motivo che potrebbe scatenare accesi scontri tra Antonella e Micol è la forte gelosia della prima. La Fiordelisi ha ammesso più volte di essere molto gelosa in amore e che proprio questa è una delle sue caratteristiche predominanti in un rapporto di coppia. La possibile vicinanza di Micol ad Edoardo, anche solo per un chiarimento, potrebbe dunque essere malvista dalla spadista.

Terzo ed ultimo motivo di possibili dissapori tra le due ragazze potrebbe nascere dalla minaccia fatta dalla Fiordelisi, e ricordata oggi durante il daytime da Alfonso Signorini, ad Edoardo Donnamaria. La modella lo avvisò che, qualora avesse messo piede in Casa una sua ex, lei avrebbe addirittura potuto abbandonare la Casa. Il tutto insieme ci rende quindi chiaro che questa sera, in diretta al Grande Fratello Vip, potremmo vederne delle belle!

