Antonella Fiordelisi: “Nicole Murgia gatta morta”/ E avverte Micol Incorvaia: “Tavassi? Io l’avrei distrutta”

Antonella Fiordelisi attacca Nicole Murgia al Grande Fratello Vip: “È una gatta morta”

Se Micol Incorvaia sembra convinta della buona fede di Nicole Murgia e dell’assenza di malizia in lei nel rapporto con Edoardo Tavassi, non è invece dello stesso avviso Antonella Fiordelisi. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip del 9 gennaio 2023 Antonella non solo ha cercato di mettere in guardia Micol, – con la quale sembra aver stretto una tregua dopo settimane di liti – ma ha aspramente criticato la Murgia in un confessionale.

“Nicole? Fa un po’ troppo la gatta morta con i ragazzi della casa e Clizia non poteva non dire questo.” ha dichiarato la Fiordelisi commentato l’ingresso di Clizia Incorvaia e il suo confronto con la Murgia. La modella ha poi messo in allerta Micol: “La cosa che ho visto con Edoardo non mi è piaciuta nei tuoi confronti, se ti devo dire la verità. – le ha detto – Dato che tu non sei ancora innamorata di lui, hai avuto una reazione diversa. Se io fossi stata la fidanzata di Tavassi, l’avrei distrutta. Se vi sto dicendo che non mi fido c’è un motivo, no?”

Antonella Fiordelisi avverte Micol sulla Murgia: “A volte sei ingenua…”

Antonella Fiordelisi ha fatto notare di aver trovato in Nicole Murgia un atteggiamento malizioso anche nei confronti del suo Edoardo (Donnamaria), motivo per il quale si è detta sicura della sue sensazioni. Micol ha assicurato di non ritrovare in lei questo tipo di atteggiamento negativo ma la spadista ha ribadito il suo pensiero, tornando ad avvertire sia la Incorvaia che Tavassi: “Però a volte sei un po’ ingenua. Ingenua non è una cosa brutta, perché anche io sono ingenua. Ragazzi svegliatevi, avete più di trent’anni. Tavassi svegliati!”

