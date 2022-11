“Antonella Fiordelisi non é falsa e l’ex Gianluca é pazzo”/ La verità delle Selassié

Grande Fratello vip 2022, Antonella Fiordelisi vs Gianluca Benincasa: parlano Jessica Selassié e Clarissa Selassié

Mentre avanza la corsa verso la finale del Grande Fratello vip 2022, fuori dal contesto reality si infiamma la querelle che vede contrapporsi Antonella Fiordelisi e l’ex fidanzato Gianluca Benincasa, con una verità delle ex gieffine Jessica Selassié e Clarissa Selassié. In una recente ospitata registrata nella Casa più spiata d’Italia, rivelatasi un confronto con l’ex fiamma gieffina, il giovane taccia non troppo velatamente la sportiva di aver accantonato il loro amore -seppur amandolo- ancor prima che cominciasse il reality, per dare al gioco dei vip la priorità, in quanto sua grande chance per l’inizio di una carriera tv e nello showbiz generale. Un’accusa che Antonella sembra smentire palesandosi ora vincolata sentimentalmente a Edoardo Donnamaria, tra le effusioni amorose più disparate, nella Casa, tanto supportate quanto contestate dai telespettatori perché ritenute dai detrattori osé e quindi spregiudicate, oltre il limite del buon senso. E in un’intervista concessa a Turchese Baracchi, ai microfoni di Turchesando, intanto, le ex Grande Fratello vip 6, Jessica e Clarissa Selassié forniscono la loro sentenza sulla querelle tra gli ex Antonella e Gianluca, dicendosi dalla parte della amica influencer.“Gianluca Benincasa è pazzo, cosa si inventa? Noi lo abbiamo conosciuto a una festa ad aprile, dopo il GF Vip, – queste le dichiarazioni di Clarissa Selassié, riprese da Isa e Chia rispetto all’intervento della princess –. Vi posso dire che Antonella è tutto tranne che falsa. Sono stati sicuramente insieme, ma lei me lo aveva presentato come il suo migliore amico e lo ha sempre considerato così”.

L’accusa ai danni di Antonella Fiordelisi del Grande Fratello vip 2022

Ma non é tutto. Nell’esprimere la sua opinione, poi, la sorella Jessica Selassiè, non nasconde di ritenere che le attenzioni di Antonella Fiordelisi siano rivolte più all’ex di Belen, Antonino Spinalbese, che a Edoardo Donnamaria: “Secondo me è più incuriosita da Antonino che da Edoardo, però lì dentro da oggi a domani cambi opinione sulle persone, ci vivi a contatto h24 e quindi litighi, chiarisci e tutto è molto soggettivo. Non è possibile mettersi nei panni delle persone finché non vivi il GF Vip”.

Ma cosa ha dichiarato nella sua versione dei fatti, Gianluca, messo al confronto con Antonella al Grande Fratello vip 2022? “Lei sa che io la amo -ha sostenuto lui-, e lei ama me ma quando ci siamo lasciati era perché io volevo che lei facesse la sua avventura in libertà, perché era la sua occasione”.

