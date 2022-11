Antonella Fiordelisi, “Non mi fido di chi nasconde le cose”/ L’attacco a Edoardo, si lasciano?

Antonella Fiordelisi non si fida di Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi è tornata a parlare di Micol Incorvaia e della gelosia che prova nei confronti di Edoardo Donnamaria ogni volta che i due si relazionano. Già durante il karaoke di giovedì sera, la modella aveva manifestato un certo disagio nel vedere Edoardo affiancarsi alla ex durante un’esibizione canora. In cucina, Antonella ne parla con Tavassi e con lo stesso Edoardo che provano a farle cambiare prospettiva. I rapporti si costruiscono sulla fiducia reciproca, non sul controllo morboso. Edoardo la rassicura: “Se tu ti fidi di me, non c’è nessun problema” le dice, ribadendo di non provare più nulla per Micol. Non ha niente da nascondere, per questo ride e scherza con la ex. L’unica cosa che un po’ le recrimina è di non aver capito la sua esigenza di dover edulcorare il racconto della loro relazione ad Antonella. Chiarito questo, il ragazzo ribadisce di voler molto bene a Micol, con cui comunque ha condiviso bei momenti che, però, non hanno portato ad una storia stabile.

Antonella Fiordelisi però non è convinta: “Se voi scherzate, vi spingete e qualcuno me lo viene a riferire e davanti a me fate finta di niente mi faccio due domande. Io non voglio stare con una persona che mi nasconde le cose”. Antonella Fiordelisi sembra però non fidarsi di Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi interviene spiegandole che deve cambiare il modo di pensare alle relazioni. La Fiordelisi aggiunge: “Stiamo insieme da un mese e non mi posso fidare al 1000 per 1000”. Edoardo prova a parlare alla ragazza ma Antonella è offesa e non ha intenzione di confrontarsi con lui. Ha altro a cui pensare e, al momento, vuole solo rimanere tranquilla.

Antonella Fiordelisi aveva discusso nelle scorse ore con Edoardo Donnamaria dopo che lui aveva cantato con Micol Incorvaia durante una serata tema Karaoke. Antonella appare spesso insicura tanto che confidandosi con gli altri vipponi rivela: “Non voglio che il mio ragazzo sia amico delle sue ex, io non mi fido di lui al cento per cento perché lo conosco solo da un mese”. Edoardo Donnamaria a quel punto è però intervenuto spiegando: “Devi farci l’abitudine, perché io sono amico di una mia ex”.

Antonella Fiordelisi però è rimasta stizzita da questa risposta e ha replicato duramente: “E allora vuol dire che al di fuori da qui mi farò i ca*** miei”. A poco è servito il tentativo di Edoardo Tavassi, uno dei loro coinquilini, a riportarla sulla retta via. “Devi mostrare maturità”, le ha detto. E Antonella ha risposto: “Ho 24 anni, sono matura per certi versi e per altri no…”.

