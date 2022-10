Antonella Fiordelisi, “Non vedo mia sorella da anni”/ La triste confessione…

Antonella Fiordelisi e il rapporto con la sorella: “Siamo diverse e…”

Antonella Fiordelisi ha svelato un retroscena inedito sul rapporto con la sorella. La concorrente del Grande Fratello Vip si è sfogata nella giornata di ieri con Alberto De Pisis a cu ha raccontato di non vedere la sorella da anni. Antonella Fiordelisi ha una sorella maggiore ma le due sono nate da padri diversi. Parlando con Alberto, Antonella ha fatto capire che con la sorella ci sarebbero state delle questioni irrisolte che sarebbero andate a logorare i loro rapporti già inesistenti.

Antonella Fiordelisi si è chiesta se la sorella la stesse seguendo nel percorso nella casa e a quel punto Alberto De Pisis le ha chiesto se si detestavano ma Antonella ha spiegato: “Non è che mi detesta, però non ci vediamo da anni”. Antonella ha poi spiegato che la sorella avrebbe un rapporto distaccato anche con la madre: “Mia mamma cerca sempre di chiamarla, di contattarla, ma lei è freddissima. Non ha superato proprio questa separazione che c’è stata”. Alberto è rimasto sorpreso di questo atteggiamento e ha detto: “La mamma è sempre la mamma”. Antonella e la sorella sono diverse caratterialmente e probabilmente questo ha pesato sul loro rapporto: “È diversa da me caratterialmente, proprio l’opposto. Lei è un po’ più timida”. Alberto ha continuato a rimanere scettico non riuscendo a comprendere il motivo di questo distacco.

Antonella Fiordelisi choc, “Mia sorella non mi parla più e…”

Antonella Fiordelisi non è cresciuta assieme alla sorella anche se le due si vedevano ogni weekend quando erano piccole. Nel discorso tra Antonella e Alberto si è poi intromesso Luca Salatino che ha suggerito alla Fiordelisi di cercare la sorella per un chiarimento. Per il momento però Antonella ha escluso la possibilità he ci potesse essere un ricongiungimento con la sorella. E’ anche possibile che magari Antonella riceva proprio una sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip. La Fiordelisi appare però rassegnata al riguardo. Antonella Fiordelisi in passato aveva parlato della sorella sui social. Rispondendo a qualche domanda dei fan, aveva dichiarato: “Non sono figlia unica ma è come se lo fossi. In verità ho una sorella, ma non ha mai vissuto con me e abbiamo solo la mamma in comune. Inoltre non mi parla più senza motivo e quindi è come se fossi figlia unica”.

All’interno della casa, confidandosi con Edoardo Donnamaria, ha detto: “Chissà se mia sorella mi sta guardando”. “Sì che ti guarda“, l’ha rassicurata il volto di Forum, ma chi è la sorella della Fiordelisi? Scorrendo tra le tante foto del profilo Instagam di Antonella, andando indietro nel tempo, spuntano alcune foto della Fiordelisi con la sorella di cui, però, non si sa niente avendo un profilo Instagram chiuso. Dopo le sorelle Lamborghini, Alfonso Signorini riuscirà almeno a far rappacificare le Fiordelisi?











