Antonella Fiordelisi, nuovi retroscena su Edoardo e la Murgia/ “È un uomo che non augurerei a nessuna”

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, nuove accuse e rivelazioni al GF Vip

Non si arrestano i malumori nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La gieffina continua infatti a lanciare pesanti accuse ed insinuazioni sul fidanzato dopo quando mostrato in puntata del suo avvicinamento a Nicole Murgia.

In un nuovo confessionale Antonella ha infatti dichiarato: “Io se avessi fatto una cosa del genere l’avrei detto subito. – e ha aggiunto poi parole molto forti – È un uomo che non potrei augurare a nessuna, perché mi sono sentita calpestare. Io ho iniziato anche a pensare che tra i quattro ci sia qualcosa che non abbiamo ancora visto, che non hanno detto e che sono ben più gravi di queste che abbiamo visto.” Proprio in merito a queste insinuazioni, Antonella ha rivelato che proprio Edoardo le avrebbe confessato di trovare la Murgia molto bella. “Mi ha detto che per lui è proprio carina la Murgia, è molto bella e se non ci possi stata io gli sarebbe piaciuta.”

Edoardo Donnamaria in crisi: “Non c’era malizia con la Murgia, ma Antonella…”

Parole queste che Edoardo Donnamaria ha ascoltato mentre Antonella le diceva, negandole con forza e, anzi, accusandola di star inventando tutto per metterlo ulteriormente in cattiva luce. In confessionale, anche Edoardo si è poi sfogato su tutta questa situazione: “Non c’era malizia tra me e la Murgia, ovviamente non è stata presa così, non da Antonella. Io non credo che una puntata come questa possa cancellare quello che lei ha fatto a me, perché sono innumerevoli gli episodi con i quale lei ha cercato di provocarmi per avere una reazione da me.”

