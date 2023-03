Antonella Fiordelisi, crollo dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria al GF Vip

È una giornata difficile per Antonella Fiordelisi. La gieffina non si è ancora ripresa dalla squalifica di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip, avvenuta durante la diretta di ieri 9 marzo. Subito dopo la puntata la gieffina si è anzi chiusa in confessionale dove ha dato sfogo a malinconia e lacrime, dicendosi anche in colpa per questa uscita prematura del fidanzato.

Nicole Murgia sconvolta dalla squalifica di Edoardo Donnamaria/ Attacco al GF Vip!

“Non me l’aspettavo uscisse così all’improvviso. – ha ammesso Antonella in lacrime – Non è facile, perché stavamo sempre insieme, anche se abbiamo litigato tante volte.” ha tenuto a chiarire. E ha poi aggiunto: “Sapevamo di essere nella stessa casa e che nessuno ci poteva dividere… Adesso che è andato via è come se mancasse una parte di me”.

Antonella Fiordelisi, nuovo crollo per Edoardo al GF Vip: "Ho sbagliato"/ E arrivano le scuse…

Antonella Fiordelisi, le scuse a Edoardo dopo la squalifica

Antonella Fiordelisi si è isolata un po’ dal gruppo rimasto nella Casa e ha dato sfogo alla tristezza per l’uscita di Edoardo sotto le coperte. “Scusa per tutte le volte che ti ho fatto stare male. Come faccio a stare qua senza di te?”, ha detto tenendo tra le braccia una sua fotografia. La Fiordelisi ha dichiarato di essersi accorta di quanto tiene ad Edoardo proprio adesso che lui è uscito dalla Casa. Cosa, d’altronde, che anche Donnamaria ha dichiarato durante la sua prima intervista dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip.

Amici 22, maglie del Serale ritirate a tutti/ Allievi sotto choc, il pubblico insorge

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mondo del Reality (@mondodelreality)













© RIPRODUZIONE RISERVATA