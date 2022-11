Antonella Fiordelisi, papà: “Sei ingrassata”/ È polemica, Signorini: “Stai da Dio”

Antonella Fiordelisi ha incontrato il papà Stefano nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, ma una domanda dell’uomo ha scatenato una vera e propria polemica sul web: “Sei un po’ ingrassata. Cerca di essere meno pigra, di mangiare meno dolci e di bere meno caffè. Dovresti seguire Pamela Prati nella ginnastica, è molto attiva nel tapis roulant. Tu sei un’atleta, prima ti allenavi mattina, pomeriggio e sera”, ha detto in diretta.

Gli utenti che sui social network hanno ritenuto inappropriate le affermazioni di Stefano Fiordalisi sono stati numerosi. “Ma che razza di messaggio è? Non ho parole”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Un padre che dice alla figlia che è ingrassata e deve dimagrire mi fa raggelare il sangue. Ci ho visto voglia di controllo, adesso capisco perché Antonella è così insicura”, ha aggiunto qualcun altro. La stessa Vippona nei giorni scorsi infatti aveva lamentato qualche chilo di troppo.

Antonella Fiordelisi, papà: “Sei ingrassata”. La risposta di Alfonso Signorini

L’affermazione di papà Stefano sul suo “essere ingrassata” ha messo in imbarazzo anche Antonella Fiordelisi stessa, che ha provato a giustificarsi dicendo che in realtà beve al massimo un caffè al giorno e che non fuma neanche, per cui spesso si sfoga con il cibo. A notare questo aumento di peso, ad ogni modo, sembrerebbe essere stato soltanto l’uomo, dato che anche il web ha sottolineato come il fisico della concorrente del Grande Fratello Vip sia perfettamente in linea.

A schierarsi dalla parte della Vippona è stato anche Alfonso Signorini. “Antonella, stai da Dio. Gustati i tuoi gelati, va bene così”, ha chiosato dopo avere salutato il padre della ex atleta. Una breve dichiarazione che ha raccolto l’applauso del pubblico e dei social network. Il conduttore infatti ha con poche parole riassunto il parere unanime del popolo di telespettatori.

