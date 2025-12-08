Antonella Fiordelisi in un momento d'oro professionale e sentimentale: i genitori svelano tutta la verità sull'influencer

Antonella Fiordelisi è senza dubbio una delle personalità del web e della televisione più in voga del momento. Ex schermitrice, influencer da oltre un milione e mezzo di follower, concorrente del Grande Fratello e Pechino Express, Antonella è reduce dall’esperienza a Tale e Quale Show, dove ha mostrato un lato inedito di sé. Ma, chi è veramente la giovane conduttrice? Ebbene, a parlare di lei ci hanno pensato i genitori, Stefano e Milva, che hanno deciso di aprirsi in una lunga intervista al Corriere del Mezzogiorno. A partire dalla sua infanzia “esplosiva”, come la mamma la definisce, emerge una bambina piena di energia, difficile da tenere ferma, che passava dalla danza ritmica alla pallavolo fino ad arrivare alla scherma, la disciplina che lìha accompagnata per tutta l’adolescenza.

Successivamente, sono arrivati i social, scoperti a 14 anni, e già a 17 Antonella iniziava a farsi notare, dando i primi passi come modella. Poi arrivò lo scandalo Higuaín, scatenando attraverso uno screenshot giornali italiani, inglesi e programmi TV, fino alla famosa telefonata dell’avvocato della Juventus. “Era già conosciuta sui social quando Higuaín le scrisse facendole i complimenti e chiedendole una foto del lato B“, ha ricordato la madre.

Antonella Fiordelisi: la storia d’amore con Giulio Fratini

Dopodiché, i genitori di Antonella Fiordelisi hanno ricordato la sua esperienza al Grande Fratello, un’esperienza che la mamma Milva ha definito senza mezzi termini “traumatica”. A un certo punto, la preoccupazione era così forte che la signora scrisse direttamente a Pier Silvio Berlusconi chiedendo che la figlia venisse tutelata, e dopo due settimane Antonella uscì dal gioco. Ma se il reality le ha dato popolarità, l’ha esposta anche agli haters: offese pesanti, profili fake, commenti continui che hanno portato la famiglia a fare varie denunce.

Nonostante tutto, la carriera di Antonella è andata avanti alla grande: laurea in Scienze Politiche, partecipazioni a Pechino Express e Tale e Quale Show, e collaborazioni importanti. Nella vita privata, invece, c’è la storia con l’imprenditore Giulio Fratini, promossa a pieni voti dai genitori. “È la prima volta che non ho nulla da ridire… per ora”, ha dichiarato il papà, Stefano.