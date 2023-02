Antonella Fiordelisi piange al GF Vip: “Edoardo ha toccato le tette alla Murgia”/ “Traditore, è finita!”

Antonella Fiordelisi scopre la ‘palpatina’ di Edoardo Donnamaria a Nicole Murgia al GF Vip

Nuovi retroscena spuntano dall’ormai famoso Van-gate e riguardano Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Si scopre infatti che durante quella notte Edoardo ha toccato il seno della Murgia ed è una Antonella Fiordelisi in lacrime ad annunciarlo in diretta al Grande Fratello Vip. “Ho toccato le tette della Murgia nel van! Giuro, me l’ha detto lui!” annuncia la gieffina, rivelando che è stato proprio Edoardo a dirglielo pochi istanti prima, dopo gli indizi lanciati da Signorini sulla nuova bomba che stava per uscire in diretta.

Da qui lo sfogo della Fiordelisi: “Non mi sono mai fidata di lei ma il problema è lui! Ho capito adesso perché l’ho visto lontano, distante. Non permetterò mai ad un uomo così di stare con me, è un traditore! Per me è finita qui”.

Signorini però chiede a Nicole Murgia cosa sia realmente accaduto quella notte in Van con Edoardo Donnamaria. Lei spiega: “Parlavamo di chirurgia plastica, lui ha fatto la battuta ‘Non ho mai visto tante tette rifatte tutte insieme’. Al che mi ha detto che le mie sembravano dure, allora ha fatto col dito sulle protesi e ha detto ‘Ah no sono morbide’. Tutto qui.” Nulla di malizioso, dunque, sarebbe accaduto quella notte, anche se Signorini alimenta questo gossip mostrando le immagini di Nicole e Donnamaria tra effusioni continue. “Da parte mia non c’è alcuna attrazione”, ammette la Murgia, rimandando la domanda a Edoardo.

