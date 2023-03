Antonella Fiordelisi piange per Edoardo al GF Vip ma un video la incastra/ “La più finta, buttatela fuori!”

Antonella Fiordelisi piange ‘a comando’? Il pubblico del GF Vip lancia l’attacco

Fa ancora discutere la squalifica di Edoardo Donnamaria annunciata ieri in diretta al Grande Fratello Vip. Il rischio era nell’aria e ieri è stato confermato da Alfonso Signorini, che ha poi invitato Edoardo ad abbandonare definitivamente la Casa. Un annuncio che ha lasciato tutti senza parole, a partire da Antonella Fiordelisi che è scoppiata in lacrime.

Proprio le lacrime di Antonella hanno però ancora una volta sollevato i dubbi di molti telespettatori. Già in altre occasioni la Fiordelisi è stata accusata di piangere a comando, spesso senza lacrime, e di conseguenza di essere costruita e poco vera. Le accuse si sono nuovamente scatenate proprio ieri sera, di fronte ad una scena che più di uno spettatore hanno notato nel corso della diretta.

Antonella Fiordelisi piange per Edoardo Donnamaria ma il web nota un dettaglio…

Antonella Fiordelisi è stata nuovamente accusata di piangere per finta, a comando, a causa di una scena in particolare. Era da poco stata annunciata la squalifica di Edoardo dal GF Vip, quando Signorini chiama Antonella in confessionale per fare due chiacchiere in privato. Prima di ascoltare il richiamo del conduttore Antonella era tranquilla, ma al sentire la voce di Signorini rivolgersi a lei è scoppiata nuovamente in lacrime, coprendosi la faccia con le mani. Un gesto questo che a molti è apparso costruito e non sincero. Tanti, infatti, i commenti contro Antonella, alcuni dei quali speranzosi che il pubblico la mandi via dal programma perché ‘falsa’: “È telecomandata, non ci sono altre spiegazioni. Davvero ridicola”, ha scritto un utente; e ancora “Mai vista concorrente più finta, buttatela fuori immediatamente” ha scritto un altro.

