Antonella Fiordelisi è una concorrente ufficiale di Tale e quale show 2025: la sua reazione stupisce tutti.

Antonella Fiordelisi è una concorrente ufficiale di Tale e quale show 2025. L’ex schermitrice nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip ha superato il provino dopo averci provato subito dopo l’avventura nel reality show. All’epoca, tuttavia, Antonella non riuscì a superare il provino, ma quest’anno, dopo aver lavorato intensamente e aver preso diverse lezioni di canto, è riuscita a conquistare la fiducia di Carlo Conti e della squadra di Tale e Quale Show.

L’annuncio ufficiale, arrivato direttamente dal profilo Instagram di Carlo Conti, ha scatenato l’entusiasmo dei suoi fan che, dopo averla sostenuta al Grande Fratello e a Pechino Express, sono pronti a fare lo stesso durante la partecipazione al programma di Raiuno. Immediata, poi, è stata anche la reazione della Fiordelisi.

La reazione di Antonella Fiordelisi dopo essere diventata concorrente di Tale e Quale Show 2025

Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Carmen Di Pietro, Samuel Cavallo, Gianni Ippolito, Tony Maiello, Beppe Quintale, e i fedeli Insinna & Cirilli e Antonella Fiordelisi sono i concorrenti ufficiali di Tale e Quale show 2025. “Non so da dove partire… è tutto vero. Sarò nel cast di Tale e Quale Show. Ci sono momenti che ti fermano il cuore. Per me questo è uno di quelli. Non è solo solo un programma. È un traguardo che arriva dopo quasi tre anni in cui ho scelto di cambiare tutto. Ho fatto silenzio quando era più facile rispondere. Ho messo da parte la leggerezza e ho scelto di studiare, imparare e crescere. Ho lavorato in silenzio per crescere e per meritare occasioni come questa. E oggi questa possibilità è la risposta. Un piccolo grande segno che quando ci credi, e ci lavori, qualcosa arriva”, ha scritto la Fiordelisi sui social.

“Grazie di cuore a Carlo Conti e alla Rai per questa fiducia enorme. Grazie a chi mi ha sostenuta anche quando era più facile giudicare o scappare. Grazie a chi mi ha guardato da lontano senza capire: mi avete dato forza. Spero di farvi divertire e di emozionarvi, ma più di tutto spero di portarvi un pezzetto del mio percorso, diverso da quello che vi aspettate”, ha concluso la Fiordelisi.