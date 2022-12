Antonella Fiordelisi prende le difese di Charlie Gnocchi/ “Era in difficoltà e…”

Antonella Fiordelisi delusa da Luca Salatino: “Mi sembra…”

Antonella Fiordelisi è dispiaciuta per la discussione con Luca Salatino. Il concorrente del Grande Fratello Vip l’ha accusata di non essergli stata accanto in un momento di difficoltà. L’ex schermitrice ha rivendicato l’affetto che prova nei confronti di Luca dicendo: “Quando tu stavi male io c’ero sempre”. Luca ha però replicato: “Quando succedono certe cose mi riaffiora tutto”. Dopo lo scontro, Antonella si isola sul divano del salone dove presto viene raggiunta da Edoardo Donnamaria che accortosi del malessere della sua fidanzata accorre subito per consolarla. “Mi sembra un po’ esagerato” inizia Antonella, commentando la delusione che Luca Salatino ha dimostrato.

Edoardo è convinto che Luca sia condizionato dagli eventi degli ultimi giorni e che questo non sia il momento giusto per provare a chiarire con lui: “Adesso è inutile che ci parli, lo sa che tu gli vuoi bene”. “Lui si aspettava che tu facessi qualcosa in più ma non ce l’ha con te, ce l’ha con tutti quelli che non ha sentito vicini” continua Edoardo, che invita Antonella ad essere paziente e comprensiva: “Ognuno ha bisogno del suo tempo”. Abituata ad esporsi sempre, l’unica volta che non l’ha fatto Antonella finisce per pagarne le conseguenze: “Per una volta che voglio fare l’ignava va ancora peggio…” conclude dispiaciuta.

Antonella Fiordelisi non ha condiviso la reazione degli altri vipponi contro Charlie Gnocchi. Nelle ultime ore, la ragazza si è confrontata con Edoardo Donnamaria e ha spiegato di aver parlato a lungo con Charlie Gnocchi. Secondo la ragazza, Charlie era in difficoltà e ha cercato di non far vedere le sue fragilità. Per questo motivo non è scoppiato a piangere. Antonella ha rivelato: “Io l’ho detto a Charlie: “Charlie però tu stavi al gioco per questa cosa, quindi loro hanno ragione a sentirsi un po’ strani e sono un po’ straniti nei tuoi confronti e non si avvicinano anche per questo. Io l’ho detto a Charlie, altrimenti prendo a Charlie e vado con loro lì, non è che siccome io sembra che ieri sono stata a parlare con Charlie, l’ho un po’ consolato perchè era solo lui, come un broccolone, non è una bella scena. Vedere tutti quanti che stanno lì, 18 contro uno e poi se ne vanno e lo lasciano solo sul divano”.

Antonella si è avvicinata a Charlie Gnocchi per dagli conforto: “A me mi andava di stare con Charlie, l’ho visto in difficoltà anche se lui sembra tutto giocarellone, che scherza ma alla fine lui si tiene tutto dentro. Non si farà mai vedere che piange o che sta male, ma si vede, sta male su queste cose anche se sembra che prende tutto alla leggera ma non è così. Perché ieri quando se ne sono andati tutti quanti insieme, Antonino, Luca, Edoardo dopo aver detto la loro, tutti quanti come il gregge si spostavano come i cretin*. Non è bella questa scena, anche se ha torto rimanere da solo così”.











