Antonella Fiordelisi provoca Micol Incorvaia al GF Vip/ “Invidiosa di me, inizia a piacerti”

Antonella Fiordelisi provoca Micol Incorvaia: scontro in diretta al Grande Fratello Vip

Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 7, uno degli argomenti tirati in ballo da Alfonso Signorini è lo scontro nato tra Micol Incorvaia e Nikita Pelizon quando quest’ultima ha insinuato che la scarsa sopportazione della prima per Antonella Fiordelisi potesse risiedere in una sorta di invidia estetica provata nei suoi confronti. Un’insinuazione che ha fatto infuriare Micol, che ha negato, dicendosi felice di com’è.

Signorini però non si lascia sfuggire l’occasione di chiamare in causa Antonella Fiordelisi che non delude le aspettative e lancia un pungente attacco in diretta a Micol. “Nikita è una ragazza molto intelligente, quindi riesce a percepire quando c’è dell’astio tra donne.” ha esordito Antonella. E ha continuato: “Posso dire che Micol è sempre stata strana nei miei confronti, oltre ad osservarmi, il succo del suo discorso è sempre stato Antonella o Antonella ed Edoardo.”

Antonella Fiordelisi contro Micol: “Inizia a piacerti fisicamente e non solo”

Dopo questo preambolo, Antonella Fiordelisi lancia la stoccata a Micol: “Quindi il consiglio che le posso dare è di iniziare a piacersi, non solo dal punto di vista estetico ma anche caratteriale e di andare oltre perché fuori da quella Casa ci sono donne che apprezzano le donne e che non provano nessun tipo di invidia. Sai perché? Altrimenti non avresti reagito in quel modo, quando Nikita ti parla, non c’è bisogno che ti alteri così tanto e te ne vai. Dalla tua reazione si capisce cosa provi.” Basita dalle parole di Antonella, la Incorvaia replica velocemente: “Prima mi sentivo in forte imbarazzo per Nikita, ora mi sento in forte imbarazzo per te, chiudila qua perché hai finito!”

