Antonella Fiordelisi, ospite oggi a La Volta Buona, in modo schietto ha commentato i ritocchini dell’ex fidanzato Francesco Chiofalo.

Torna il tema della chirurgia estetica nel salotto de La Volta Buona e il racconto abbraccia in maniera indistinta donne e uomini del mondo dello spettacolo. In un video che racconta dei volti noti che hanno fatto ricorso ai ritocchini, spicca Francesco Chiofalo; ex fidanzato di Antonella Fiordelisi presente nel talk di Caterina Balivo. L’ex volto di Temptation Island ha eseguito un intervento per cambiare colore agli occhi e non solo; diversi accorgimenti di estetica stanno attirando la sua attenzione nell’ultimo periodo.

Antonella Fiordelisi non si è sottratta dal dibattito sul suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, anzi, con un pensiero piuttosto schietto si è detta preoccupata per quella che ha definito ‘fissazione’ per difetti fisici che in realtà non corrispondono alla realtà. “Sono abbastanza preoccupata per lui, non lo sento da anni; siamo stati fidanzati quando ero molto piccola. Quando stava con me era abbastanza sano il ragazzo, non era fissato con la chirurgia estetica…”. la frase ‘era abbastanza sano’ non passa inosservata a Caterina Balivo; un pensiero uscito male che spinge la conduttrice a rettificare, “E’ ancora sano però eh…”.

Antonella Fiordelisi a La Volta Buona: “Francesco Chiofalo? E’ ossessionato dai difetti fisici…”

Antonella Fiordelisi, sempre a proposito del suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, ha sottolineato: ”E’ diventato molto ossessionato da difetti fisici che in realtà non ha”. La concorrente di Tale e Quale Show 2025 ci ha tenuto a sottolineare anche la differenza rispetto a quando si trovava al suo fianco; a suo dire, non era infatti così ossessionato dagli interventi di chirurgia estetica e dalla necessità di coprire i difetti. Eppure, qualche piccolo vezzo c’è stato come da lei stessa raccontato: “Quando stavamo insieme voleva rifarsi la barba. Fece il trapianto alla barba, la voleva come gli altri uomini”.