Antonella Fiordelisi punge Nicole Murgia: “Ci prova con uomini già impegnati”/ Tavassi la difende: “Falso…”

Continua a far discutere l’atteggiamento di Nicole Murgia nei confronti di Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip. Clizia Incorvaia, sorella di Micol, è entrata nella Casa solo per avere un confronto con i due e comprendere se ci fosse realmente del tenero, accusando la Murgia di malizia. La stessa accusa, ancora più accentuata, le è stata lanciata da Antonella Fiordelisi.

La modella ci va giù pesante accusando Nicole di provarci non solo con Tavassi ma anche con Edoardo Donnamaria e di essere una donna ‘maliziosa’. “Lei fa così nella vita di tutti i giorni, è maliziosa, ci prova con gli uomini però che sono già impegnati”, è l’allusione molto pungente della Fiordelisi, che potrebbe scatenare una forte lite con la destinataria di queste accuse.

Tavassi e Micol Incorvaia dalla parte di Nicole Murgia

A difendere Nicole Murgia ci pensano però Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. “Esiste nella vita che una coppia abbia un’amica che vada d’accordo con tutti e due. – ha infatti sottolineato Tavassi in confessionale, spiegando inoltre il vero motivo per il quale Nicole non è realmente interessata a lui – Poi alla Murgia piace Daniele!” Micol, invece, ha voluto chiarire il motivo per il quale la sorella Clizia ha visto del marcio nell’atteggiamento della Murgia: “Lei è più gelosa, – ha spiegato la minore delle sorelle Incorvaia – non si sognerebbe mai di fare le cose che facciamo io ed Edo, tipo una battuta un po’ spinta a un’altra ragazza…”. Micol, dunque, continua a fidarsi della Murgia rispetto a sua sorella.

