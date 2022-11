Antonella Fiordelisi, rischia un provvedimento disciplinare?/ “Sorpresa spiacevole”

Una sorpresa poco piacevole per Antonella Fiordelisi

Grande attesa per la puntata di questa sera, lunedì 7 novembre, del Grande Fratello Vip 2022. Come sempre al termine della puntata di Mattino 5, Federica Panicucci ha rivelato qualche anticipazione sul reality: “Questa sera in prima serata con Alfonso Signorini torna il Grande Fratello Vip. Lo sapete che dò sempre qualche spoiler il lunedì. Allora sono due. Il primo è una sorpresa molto piacevole per Alberto De Pisis, mentre il secondo è una sorpresa molto poco piacevole, invece, per Antonella Fiordelisi. Di che cosa si tratta lo scoprirete questa sera in prima serata con Alfonso Signorini”. Immediatamente sul web si sono fatte largo diverse ipotesi. Una delle più accreditate – ma non confermata – potrebbe essere un provvedimento disciplinare per Antonella Fiordelisi. Alcune parole utilizzate nei confronti della nuova coinquilina Oriana Marzoli non sono per nulla piaciute agli utenti del web: “La distruggo, io la uccido”.

Antonella Fiordelisi: provvedimento o visita dell’ex fidanzato?

Ma non è tutto. Antonella Fiordelisi è stata anche molto criticata per il suo atteggiamento nei confronti di Edoardo Donnamaria. Nei giorni scorsi la coppia stava parlando con alcuni gieffini dei nuovi concorrenti entrati nella casa, e quando la discussione si è animata Antonella ha dato uno schiaffo a Edoardo: “Antonella con i commenti su Oriana, Micol e schiaffo ad Edoardo sta facendo davvero una figura pessima. Ditegli di riprendersi che non ha 12 anni” e “Più che altro la scena di lei che da uno schiaffo a Edoardo non dovrebbe passare inosservata! La violenza non va bene né su una donna né su un uomo!”, sono stati alcuni dei commenti apparso sui social. Non è detto che la “sorpresa poco piacevole” sia un provvedimento disciplinare, ma potrebbe trattarsi di una visita da parte dell’ex fidanzato Gianluca Benincasa.

Aprite le orecchie: tempo di anticipazioni per questa sera al #GFVIP! Noi vi aspettiamo domani come sempre alla stessa ora 😉 > Appuntamento con #Mattino5 dal lunedì al venerdì alle 8.40 su Canale5 e Mediaset Infinity pic.twitter.com/A11bdejljx — Mattino5 (@mattino5) November 7, 2022

