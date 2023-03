Antonella Fiordelisi rivedrà Antonino Spinalbese?/ “Magari un’uscita a tre”

Antonella Fiordelisi: nessun rapporto con Micol e Tavassi dopo il GF Vip

Antonella Fiordelisi è uscita da poco più di una settimana dalla casa del Grande Fratello Vip 7 ma continua a essere protagonista indiscussa di questa edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nelle scorse ore Antonella Fiordelisi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Casa Chi, in cui ha parlato del suo rapporto con Edoardo Donnamaria. I due ragazzi sono inseparabili, come testimoniano i numerosi contenuti social che li ritraggono insieme.

Nel corso della lunga chiacchierata Antonella ha anche parlato di alcuni suoi ex compagni di avventura, con cui non vuole avere niente a che fare: Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Entrambi molto amici di Edoardo Donnamaria, anche se nell’ultima puntata del GF Vip la Fiordelisi ha rivelato che il fidanzato ha smesso di seguire sui social le sorelle Incorvaia. Per quanto riguarda Tavassi, invece, Donnamaria non avrebbe gradito alcune esternazioni fatte su lui e Antonella: tra i due ci sarà un confronto una volta finito il Grande Fratello Vip?

Antonella Fiordelisi rivedrà Antonino dopo il GF Vip?

Antonella Fiordelisi ha legato molto con alcuni concorrenti che vorrebbero continuare a vedere anche fuori dal Grande Fratello Vip. Intervistata da Casa Chi ha fatto i nomi di Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Matteo Diamante. Ma anche Charlie Gnocchi a Patrizia Rossetti. Inaspettatamente la Fiordelisi ha fatto anche il nome di Antonino Spinalbese, nonostante la loro amicizia sia stata più volte motivo di litigio tra le e Donnamaria. “Per rispetto di Edoardo, dato che hanno discusso e avuto incomprensioni, non penso lo vedrò mai da sola. Se a Edoardo andrà lo vedremo insieme e faremo un’uscita a tre per un caffè”, ha confidato Antonella Fiordelisi. In una puntata del reality show, Donnamaria aveva detto: “Non è vero che io le ho detto di non parlare con Antonino e di non stare con lui. Per rispetto però penso che fuori non si debbano vedere… Non posso accettare che la mia ragazza esca con una persona con cui l’ho vista flirtare davanti a me”. Cambierà idea?

