Antonella rivelazione hot su Oriana e Daniele/ “Me ne sono andata, stavano..”

Antonella Fiordelisi rivela il San Valentino hot di Oriana e Daniele

Mentre Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno passato un San Valentino burrascoso, Oriana e Daniele hanno concluso la serata andando a letto insieme. La schermidora, in confidenza a Martina Nasoni, ha raccontato i dettagli hot della nottata degli “Oriele”.

Antonella Fiordelisi, avvicinandosi all’orecchio di Martina, dichiara: “Ah ma tu non sai. Non ti ho raccontato. Non riuscivo a dormire perché avevo i problemi di San Valentino” . Subito dopo, la schermidora mima i suoni che ha sentito tra Oriana e Daniele svelando: “Io me ne sono andata, già è un San Valentino di me*da poi mi sento questi che…“. Insomma, la concorrente non fa mistero di quanto è accaduto sotto le coperte tra i due piccioncini; ma come l’ha presa la Nasoni ancora legata a Dal Moro?

Antonella che racconta a Martina di Oriana e Daniele a letto ahahahh!!!! Lo fa apposta per farla avvelenare ancora di più, che strega 💀 #Oriele #gfvip 🍿 pic.twitter.com/qvys9BrYdg — Kate (@TheKateryn) February 15, 2023

La reazione di Martina Nasoni alle rivelazione di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha rivelato dettagli intimi a Martina Nasoni della nottata di San Valentino, tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La gieffina ancora legata al suo ex, sembra piuttosto scossa da quanto appreso dalla schermidora e aggiunge: “Ammazza, oh. Santo cielo. Evviva l’amore, non me ne frega un ca**o. Va bene.”

E ancora: “Ca**i loro, a me guarda, non ne voglio più sapere niente. Sinceramente… Credo di aver conosciuto una persona completamente diversa dalla realtà. Io me la prendo con me stessa”. A questo punto, Antonella aggiunge: “Gli uomini sono bravi a ingannare”. Martina sarà davvero così tranquilla o è stato profondamente ferita da quanto svelato dall’influencer?











