Antonella Fiordelisi: “Se amo ancora Edoardo? Sì, ma voglio stare sola”/ Lui: “Anch’io la amo ma…”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, arriva il confronto al GF Vip dopo la rottura

È davvero finita la storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 2022? I due si confrontano in diretta su Canale 5, tra lacrime e accuse. Antonella trova lui cambiato, influenzato da altri concorrenti: “Lui si è fatto un po’ condizionare dagli altri ed è cambiato nei miei confronti. – dichiara in diretta, con le lacrime agli occhi – Sembrava complice degli altri che parlavano di me.”

Stefano Fiordelisi pronto per un confronto con la figlia Antonella?/ Lui interviene…

Poi però aggiunge: “Se lo amo ancora? Sì, ma voglio stare un po’ sola. Io per lui ho preso anche decisioni importanti, ho allontanato un amico e ora penso solo a me stessa.”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si amano ancora ma…

La parola passa poi ad Edoardo che cerca di difendersi dalle accuse di Antonella e dalle affermazioni di Alfonso Signorini che lo mettono in difficoltà: “Io l’ho difesa anche quando era indifendibile… – chiarisce il gieffino, poi ammette – Se la amo ancora? Io penso di essere innamorato di lei da quando ancora aveva paura di darmi un bacio.” E conclude: “Io purtroppo credo che questi giorni in cui sono stato lontano da lei sono stati una conferma di ciò che provo per lei, dico purtroppo perché avrei preferito stare bene perché avrei capito di non amarla così tanto. Invece io la amo ancora.”

Ginevra Lamborghini e il duro affondo a Antonella Fiordelisi/ "Sei la nemica..."

LEGGI ANCHE:

Ginevra Lamborghini vs Antonella Fiordelisi, "Sei falsa"/ Il duro attacco…

© RIPRODUZIONE RISERVATA