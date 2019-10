Antonella Fiordelisi senza reggiseno su Instagram/ “Ho dimenticato qualcosa a casa”

Antonella Fiordelisi provoca su Instagram mostrandosi senza reggiseno. Con una foto in cui è super coperta, la Fiordelisi scatena l’entusiasmo dei fans mettendo in mostra il suo seno prosperoso che il maglione che indossa non riesce a nascondere. Dalla maglia di Antonella Fiordelisi, infatti, s’intravedono i capezzoli e, consapevole di ciò che avrebbe scatenato la foto, la Fiordelisi ha deciso di giocare d’anticipo scrivendo una didascalia molto ironica. “Oggi sono uscita talmente comoda cher avrò sicuramente dimenticato qualcosa a casa”, scrive Antonella. La maggior parte dei fans hanno apprezzato la foto, ma c’è anche chi non ha perso tempo per lanciare una frecciatina alla Fiordelisi. “Oltre al reggiseno, anche un po’ di cervello. ma giusto un po’”, ha commentato una follower. “Quanto mi fate divertire, soffri soffri”, ha prontamente replicato la Fiordelisi.

ANTONELLA FIORDELISI SENZA REGGISENO SU INSTAGRAM, I FAN TIRANO IN BALLO FRANCESCO CHIOFALO

Antonella Fiordelisi, con la foto senza reggiseno, ha portato a casa i complimenti dei fans. Molti, tuttavia, tirano in ballo anche Francesco Chiofalo. “Cosa si è fatto scappare Kekko (Francesco Chiofalo ndr)”, ha scritto un fan. “Credo che se ne sia reso conto”, ha risposto la Fiordelisi facendo riferimento ai numerosi tentativi del suo ex fidanzato di tornare con lei. Sempre bellissima e in splendida forma, dunque, Antonella Fiordelisi divide i fan. Come tutti i personaggi famosi, infatti, Antonella Fiordelisi riceve complimenti, ma anche critiche di fronte alle quali non resta in silenzio rispondendo a tono. Tra tutti i commenti, però, almeno per il momento, non è ancora arrivato il commento di Francesco Chiofalo. L’ex protagonista di Temptation Island si sarà messo l’anima in pace?

© RIPRODUZIONE RISERVATA