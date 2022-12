Antonella Fiordelisi, sfuriata contro Giaele e Micol: “False e cattivissime”/ “Io limitata? Voi pessime!”

Antonella Fiordelisi furiosa in diretta al Grande Fratello Vip dopo la gaffe di Micol: lite anche con Giaele

Antonella Fiordelisi furiosa in diretta al Grande Fratello Vip a causa di una brutta gaffe commessa da Micol Incorvaia che viene mostrata da Signorini anche a lei. In una chiacchierata confidenziale con Giaele, Micol definisce Antonella ‘limitata’, parola che viene aspramente criticata in diretta. “Mi riferivo alla ristrettezza di vedute, abbiamo diversi modi di scherzare, limitatezza in quel senso“, cerca di spiegare Micol, ma lo stesso Signorini non le crede: “È un po’ un’arrampicata sugli specchi”.

Antonella intanto scoppia in lacrime e si difende: “Sono felice di essere come sono, sei veramente falsissima, me ne hai dette di ogni, sei una grande falsa, sei una pessima persona”. Lo scontro però coinvolge anche Giaele contro la quale la Fiordelisi scaglia le parole più pesanti.

Antonella Fiordelisi, lite con Giaele: “Falsissima, vatti a comprare una borsa!”

Antonella non accetta lo scetticismo di Giaele sul sentimento che la lega ad Edoardo e per questo si infuria: “Sei una falsa, vatti a comprare una borsa! – e continua – Ho fatto bene a non fidarmi di voi e a non avvicinarmi mai tanto. Lei è una di quelle che mi viene vicina e dice ‘Quanto sei carina con Edoardo, si vede che siete veri e sinceri’. Con queste persone, come faccio nella vita reale, non ci voglio avere nulla a che fare, perché non mi serve essere amica con tutti per non essere nominata, non mi frega nulla! Non ho mai offeso nessuno in questo modo da quando sto qua!” Infine conclude: “Siete cattivissime! Fatevi un esame di coscienza e parlate delle altre persone, non parlate di me”.

