Antonella Fiordelisi sgancia bomba “Ho avuto flirt con Correa”/ “E con Ignazio Moser…”

ANTONELLA FIORDELISI E I SUOI FLIRT “FAMOSI”

Con il “GF Game Night” sono tornate anche le rivelazioni. Le ha fatte Antonella Fiordelisi in occasione del gioco “Tutta la verità”, uno dei più amati dal pubblico del Grande Fratello Vip. La concorrente campana ha sfidato Daniele Dal Moro, rispondendo a diverse domande scomode. Entrambi avevano la facoltà di non rispondere, a patto però di mangiare pietanze di pessimo gusto preparate per l’occasione da Davide Donadei.

Antonella Fiordelisi choc: "Ho una sorella che non vedo da 5 anni"/ "Abbiamo padri diversi e…"

Una risposta in particolare ha avuto eco anche sui social. Infatti, è stato chiesto ad Antonella Fiordelisi di fare i nomi di tre personaggi famosi con cui ha avuto dei flirt. Dopo averci riflettuto qualche secondo, l’influencer ha deciso di rispondere alla domanda. «Famosi non ce ne sono, diciamo conosciuti», ha esordito. Quindi, ha fatto subito il nome di Francesco Chiofalo, che però non è un suo flirt, ma suo ex fidanzato. Edoardo Tavassi glielo ha fatto notare, quindi ha proseguito.

GF Vip, Antonella e Edoardo torneranno insieme?/ L'amica di lei "potrebbe, ma..."

ANTONELLA FIORDELISI SU IGNAZIO MOSER…

Antonella Fiordelisi ha allora fatto i nomi di Ignazio Moser, attuale compagno di Cecilia Rodriguez, e Joaquin Correa, attuale calciatore dell’Inter. «Li salutiamo, che dici Antonella?», ha chiesto provocatoriamente Alberto De Pisis, che conduce il format GF Game Night con Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. La coinquilina, però, non ha colto la provocazione: «No, meglio di no».

Almeno nel caso di Moser, però, non si tratta di una sorpresa, perché Antonella Fiordelisi ne aveva già parlato negli anni scorsi. «Dopo aver fatto una romantica passeggiata, ci siamo baciati e da lì è iniziato una storia molto passionale», aveva raccontato al settimanale DiPiù, con una lettera in cui ricordava come era nato il flirt con Ignazio Moser e come poi le cose sono andate avanti. «Tu eri pazzo di me, mi cercavi in continuazione, io invece non ero presa totalmente, nel senso che mi piaceva, ma ti consideravo introverso e silenzioso».

Edoardo Tavassi si avvicina ad Antonella?/ "Fuori di qua non avremmo mai litigato"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA