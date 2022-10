Antonella Fiordelisi smaschera Antonino Spinalbese/ “Non ti esponi mai e…”

Antonella Fiordelisi smaschera Antonino Spinalbese: “Non hai fatto televisione ma…”

Antonella Fiordelisi parla con Antonino Spinalbese sul suo carattere introverso, sottolineando il fatto che lui si esponga poco nelle dinamiche della casa del Grande Fratello Vip. La Fiordelisi sottolinea: “Antonino è un tipo che se deve fare un gioco di squadra è il numero uno. Questa è un’esperienza nuova per te, tu non hai mai fatto televisione ma sei un ragazzo semplice che si è fatto sempre i fatti suoi”. Antonella Fiordelisi non può non sottolineare il comportamento introverso di Antonino: “Tu sei ignavo e non fingi di essere introverso. Il fatto che tu non ti esponga non è negativo ma può essere anche interessante”.

Antonino Spinalbese replica: “Cosa ti dovrei rispondere?”. Antonella Fiordelisi risponde: “Lo so che tu sei fatto così. Ci sono gli ignavi di carattere e quelli a cui invece conviene farlo”. Parlando di come si comporta Antonino, Giaele ha ribadito che lui non si espone mai e non si esporrà mai. Mentre Antonella è voluta andare più a fondo della cosa, spiegando che secondo lei lui è così di carattere. E’ introverso e un ignavo, quindi una persona che non si espone mai. Ma ha poi cercato di ‘giustificare’ il suo comportamento dicendo che per lui, non avendo mai fatto televisione, è più difficile affrontare questa esperienza. Antonino l’ha ascoltata e poi ha annuito alle sue considerazioni.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria fanno pace

Antonella Fiordelisi ha fatto pace con Edoardo Donnamaria. Nelle scorse ore i due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono chiariti e hanno deciso di riprovarci. Antonella Fiordelisi si è avvicinata a Edoardo e lo ha abbracciato: “È bello abbracciarti, sto meglio, mi dimentico di tutto”. In un primo momento, Edoardo ha spiegato i motivi che lo hanno fatto soffrire e Antonella ha cercato di spiegare le sue ragioni argomentando con il fatto che i suoi comportamenti non siano frutto di un piano.

Una volta chiarito, i due si sono abbracciati decidendo di trascorrere la notte insieme sotto le coperte. In una clip si sente Edoardo Donnamaria sussurrare: “Vuoi stare con me?” e Antonella Fiordelisi che gli risponde: “Sì, ci proviamo. Mi dispiace che ho giocato, mi dispiace che ti ho fatto stare male” per poi aggiungere: “Non faccio più niente, mi comporto già da fidanzata”. I due Vipponi sembrano aver ritrovato la serenità e a quanto pare sono pronti a fare di nuovo un percorso insieme. Antonella ha dichiarato di provare un’attrazione nei confronti di Edoardo anche se alcuni temono che la ragazza penda dalle labbra di Antonino Spinalbese.

