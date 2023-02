Antonella Fiordelisi stanca di Edoardo: “Troppe qualità per stare con te”/ Lui furioso: “Fai schifezze, poi…”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, nuova crisi al Grande Fratello Vip per Antonino

È di nuovo tensione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip. A far scoppiare la lite tra i due fidanzativi è stato ancora una volta lui: Antonino Spinalbese. Le gelosie di Donnamaria si sono infatti scatenate quando ha visto Antonella leccare il cucchiaio di panna che le porgeva proprio l’hair stylist. Da qui una prima lite durante la diretta, poi lo sfogo di entrambi in confessionale.

“Mi da fastidio che lei giochi in confessionale con Antonino con la panna, le cose…” ha tuonato Edoardo in confessionale. “Fa le schifezze in confessionale, ti lecchi i cucchiai… io non do questo tipo di confidenze a Oriana con la panna”, ha tenuto poi a precisare il gieffino.

Antonella Fiordelisi: “Stanca di fare la cagnolina di Edoardo”

Edoardo Donnamaria è dunque tornato ad ammettere di non riuscire a fidarsi di Antonella: “Io non mi fido perché penso a cosa può fare senza telecamere, che devo fa!” E su Spinalbese ha aggiunto: “Io non è che sono fissato con Antonino, è che lei fa queste cose sistematicamente solo con lui!”

Dall’altro canto Antonella Fiordelisi si dice stanca di queste scenate di gelosia di Edoardo nate per il nulla: “Io sono fin troppo corretta! Ho troppe qualità per stare con te.” è stata la sua risposta al fidanzato. Poi, in confessionale, ha così chiuso la questione: “Io sto con la coscienza a posto, mi sono scocciata di fare io la cagnolina sua!”

