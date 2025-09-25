Antonella Fiordelisi svela il dietro le quinte di Tale e Quale Show: “Ho studiato canto un anno intero per arrivare qui”. Malgioglio la metterà alla prova.

Antonella Fiordelisi è stata intervistata a Superguidatv in occasione della sua nuova avventura a Tale e Quale Show 2025, programma condotto da Carlo Conti su Rai1. La ragazza entrerà a far parte del cast e ha raccontato tutti i retroscena, dal provino allo studio impegnato per riuscire ad intraprendere questa emozionante esperienza. Andiamo a scoprire cos’ha svelato la showgirl.

“Sto studiando, sto studiando tanto.”, dice, precisando di essere tutti i giorni a fare le prove per quello che la aspetta a Tale e Quale Show, “C’è un po’ di ansia in giro, nell’aria, però ci sta, fa parte del gioco”. Svela di essersi preparata da un anno per fare il provino, anche se si sentiva svantaggiata rispetto agli altri per via di non essere specializzata nel canto, nel ballo e nella recitazione, ma lei ha un solo scopo: “Il mio obiettivo è quello di superare i miei limiti, perché so di averne. Cercherò di concentrarmi e di dare il meglio di me”.

Di cos’ha paura Antonella Fiordelisi nell’affrontare questa dura prova a Tale e Quale Show 2025? Innanzitutto teme Gaia per la prima puntata, deve imitarla e non è affatto facile. Eppure si sta concentrando per dare il meglio anche in questo. E Malgioglio? A Superguidatv Antonella Fiordelisi risponde così: “No, non mi spaventa perché già so cosa mi aspetterà. So che dirà la sua, potrebbe essere un po’ critico nei miei confronti, e ci sta proprio perché io non sono tutta questa cima per quanto riguarda il canto.”. Anche a lui vuol far cambiare radicalmente idea.

Passiamo ora alle confessioni sulla sua vita privata. Antonella Fiordelisi ha raccontato di essere fidanzata ormai da otto mesi con Giulio Fratini e si ritiene felicissima, descrivendolo come un bravissimo e bellissimo ragazzo. “Mi fa stare tranquilla”, spiega”, ribadendo quanto per le donne e per gli uomini innamorati sia importantissimo stare tranquilli in amore. Che dire, buona avventura ad Antonella!