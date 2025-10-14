Antonella Fiordelisi, dal ‘quasi’ tradimento all’attuale fidanzato Giulio Fratini: il racconto a La Volta Buona.

Si sta cimentando in una miriade di maschere e rappresentazioni; tra colpi di trucco e note da emulare, Antonella Fiordelisi spicca nel cast di Tale e Quale Show 2025 e questo pomeriggio, ospite nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha dato ancora una volta un assaggio delle sue doti vocali cimentandosi i una canzone già proposta nello show di Carlo Conti. Ma non solo l’esibizione canora, l’ex volto del Grande Fratello Vip è stata incalzata anche su un tema relativo alla vita sentimentale, tra passato e attualità al fianco del fidanzato Giulio Fratini.

Classifica Tale e quale show 2025 e vincitore terza puntata/ Pamela Petrarolo trionfa con Gianna Nannini!

Tutto è partito da una vicenda di cronaca relativa ad un presunto tradimento nel giorno delle nozze, una vicenda avvenuta ad Alghero; Caterina Balivo a La Volta Buona ha incalzato i suoi ospiti non solo sull’aneddoto in sè ma anche su eventuali disagi vissuti in prima persona nel giorno del matrimonio. Ovviamente non è mancata all’appello anche Antonella Fiordelisi seppur con una rivelazione non riferita al grande passo: “Se sono stata mai tradita? Avevo il dubbio e mi sono lasciata; per me è già una mancanza di rispetto se non mi dici che hai incontrato una persona a cena con amici. Quindi ho preferito lasciare, è una questione di fiducia e rispetto”.

Peppe Quintale imita Patrick Hernandez a Tale e quale Show/ In cerca di riscatto dopo il disastro con Lauro

Antonella Fiordelisi a La Volta Buona: “Il mio fidanzato Giulio Fratini? Non verrà più a vedermi a Tale e Quale Show 2025!”

Insomma, Antonella Fiordelisi ha scelto di seguire il monito del ‘meglio prevenire che curare’ e, con il sentore di tradimento incombente, ha raccontato di aver lasciato un suo ex fidanzato senza però rivelare l’identità della persona in questione. Si passa poi all’attualità dunque alla liaison con Giulio Fratini; tra l’altro, quest’ultimo è stato avvistato tra gli ospiti dell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2025 e proprio a tal proposito spunta un simpatico retroscena. “Il mio fidanzato? Ha detto che non verrà più, odia le telecamere e quindi dopo che l’hanno inquadrato su Rai Uno ha deciso che non ci sarà una prossima volta…”.