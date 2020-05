Antonella Fiordelisi troppo hot su Tik Tok/ Pofilo bloccato: “troppo sexy per loro”

Pubblicità

Antonella Fiordelisi troppo hot su Tik Tok. L’influencer, fidanzata con Francesco Chiofalo, ha annunciato di non poter pubblicare i suoi video su Tik Tok fino a domenica. A causa di un video giudicato troppo sexy, il famoso social network che sta conquistando sempre più personaggi del mondo dello spettacolo, ha bloccato temporaneamente il profilo dell’influencer. “Tik Tok mi ha castigato. Non posso caricare più video fino a domenica, perché un filmato che avevo condiviso era troppo sexy secondo loro. Insomma per un po’ sono ancora in castigo”, ha raccontato la Fiordelisi ai fan. La censura sarebbe scattata a causa di un filmato in cui la Fiordelisi indossava un outfit giudicato troppo sexy e le sue movenze sensuali. Fino a domenica, dunque, i fans non potranno vedere i filmati della loro beniamina.

Pubblicità

ANTONELLA FIORDELISI HOT SU TIK TOK: “FINO A DOMENICA NON POSSO CARICARE VIDEO”

Iscritta a Tik Tok dal 2018 seguito di 70 mila follower, Antonella Fiordelisi dovrà fare a meno del suo passatempo ancora per qualche ora. Antonella, dunque, potrà dedicarsi totalmente al fidanzato Francesco Chiofalo con cui si è ricongiunta negli ultimi giorni. I due, infatti, hanno trascorso la quarantena lontana, ma nelle ultime ore sono riusciti a vedersi e a chi la accusa di aver violato le norme di sicurezza, la Fiordelisi, rispondendo ai fans su Instagram, ha detto: “Non ho violato un bel niente. Sono venuta qua con i permessi lavorativi“. Domenica, dunque, Antonella tornerà su Tik Tok con un video divertentissimo in cui avrebbe coinvolto anche il fidanzato Francesco Chiofalo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA