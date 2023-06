Antonella Fiordelisi ufficializza la crisi con Edoardo/ “Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno”

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria a un passo dalla rottura: lei conferma

Dopo settimane di rumor e di speculazioni, Antonella Fiordelisi ha deciso di rompere il silenzio confermando la crisi con Edoardo Donnamaria. La schermidora ha spesso pubblicato messaggi ambigui, che hanno fatto pensare ai fan che la storia con il volto di Forum non stesse andando bene.

Edoardo Donnamaria rompe il silenzio sulla crisi con Antonella/ "Non poteva arrivare in un momento peggiore"

Antonella Fiordelisi ha confermato tutto tramite una storia su Instagram: “Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. Grazie.” Sembra che l’influencer campana abbia dato la colpa ad Edoardo Donnamaria della crisi, che già qualche ore fa Stefano Fiordelisi aveva indirettamente confermato.

Edoardo Donnamaria, caos sui social dopo il commento ad Oriana/ "Non sai un caz*o e parli?"

Antonella Fiordelisi, il padre Stefano conferma la crisi con Donnamaria

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno attraversando un momento difficile della loro storia. La coppia, nata al GF Vip, è in crisi e la stessa schermidora ha lanciato diversi segnali sui social. L’ultima frase enigmatica dell’influencer è la risposta a un’utente che la invita a sorridere: “Ci sto provando“, frase che fa trapelare tutto il suo malessere.

Ieri, a confermare la crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ci ha pensato papà Stefano che sui social ha scritto: “Voglio tranquillizzare il fandom. L’amore vero non è facilmente controllabile. Ma è amore vero”. Secondo il papà della schermidora tutto andrà per il meglio e l’amore trionferà; avrà ragione? Intanto si attende un comunicato anche da parte del volto di Forum, che non si è ancora espresso pubblicamente.

Stefano Fiordelisi conferma la crisi tra Antonella ed Edoardo?/ "L'amore vero non è facile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA