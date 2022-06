Antonella Fiordelisi verso il Gf vip?/ Francesco Chiofalo: “Si fingono single per…”

La pupa e il secchione 2022, Francesco Chiofalo all’attacco su Instagram: nel mirino un influencer

Dopo aver appassionato i telespettatori con la sua partecipazione a La pupa e il secchione 2022, format condotto da Barbara D’Urso su Italia 1, l’ex pupo Francesco Chiofalo è tornato ad attivarsi con un attacco al veleno tra le Instagram stories, destinato a un influencer che a suo avviso starebbe attuando una strategia benpensante di marketing, fingendosi single, quando invece avrebbe il cuore impegnato. Di chi si tratta? Così come emerge dalle storie al vetriolo dell’ex volto de La pupa e il secchione 2022 nonché attuale compagno di Drusilla Gucci , nell’affondo social Francesco Chiofalo non menziona mai il destinatario del suo messaggio, quasi come a voler estendere la sua contestazione ai più della categoria degli influencer e aspiranti volti fissi in tv, ma intanto spunta il gossip di The Pipol che farebbe pensare ad una possibile allusione di lui all’ex fidanzata Antonella Fiordelisi. Secondo il gossip del momento l’ex schermitrice sarebbe sarebbe stata ingaggiata nel cast del Grande fratello vip 7, in partenza a settembre 2022, reduce dalla rottura con il fidanzato Gianluca.

“Di mortate di fama ne ho viste talmente tante -esordisce nel messaggio al veleno condiviso in un video tra le storie su Instagram, per poi proseguire-, ma vedere che una persona fidanzata si finge single, perché secondo la sua testa aumentano così le chance di essere presa all’interno di un programma televisivo, è davvero terribile”.

Francesco menziona Asia Valente: c’entra Antonella Fiordelisi?

Lo sfogo dell’ex pupo ed ex fidanzato storico di Selvaggia Roma a Temptation island, poi, prosegue il suo sfogo social con parole sempre più critiche: “Mi rendo conto che al peggio non c’è fine. Mi sento fortunato io che per fare tv non ho mai dovuto scendere a questi escamotage”. Insomma, dal suo canto Francesco Chiofalo sembra volersi dichiarare un influencer sincero con il suo fandom e gli internauti che lo seguono via social. Nel messaggio, infine, conclude: “E ora mi godo questa vacanza alla faccia di chi mi vuole male”. Ma ecco che poi spunta un’altra storia su Instagram, in cui l’ex pupo cita Asia Valente, come lui protagonista a La pupa e il secchione 2022. Che sia la sexy modella e influencer campana nel mirino della critica dell’ex pupo? Francesco Chiofalo intanto fa sapere sibillino: “Io lo so Asia a chi pensa che mi riferisco, ma non lei…”.

E intanto il web comincia a sospettare che sia proprio Antonella Fiordelisi la destinataria dell’affondo di Francesco. Sarà proprio così?













