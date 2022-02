Antonella Fiordelisi vs Lulù Selassié: “Ha copiato l’idea!”/ Tensione per un abito…

Mentre si avvicina la finale del Grande Fratello Vip in corso, attesa per il prossimo 14 marzo 2022 su Canale 5, si apre una battaglia extra-reality tra la nota influencer Antonella Fiordelisi e la seconda finalista del gioco dei vipponi, Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié. L’ex Temptation Island via Instagram dichiara battaglia alla princess etiope, accusandola di plagio, di copiare cioè le idee altrui in fatto di stile.

Nel dettaglio, l’ex spadista sostiene che la princess le abbia copiato un look, in una sua recente apparizione tv al reality dei vip. Una contestazione che arriva in un intervento pubblico, che potrebbe compromettere il ruolo di trend-setter che Lulù si è conquistata in tv sfoggiando creazioni, di cui in particolare abiti, moderni e anche alla portata di tutti.

GF Vip, Antonella Fiordelisi attacca Lulù Hailé Selassié: l’affondo

Il gioco del Grande Fratello Vip procede a gonfie vele per Lulù Hailé Selassié (al secolo Lucrezia Hailé Sélassié, ndr), entrata di diritto a far parte della rosa dei finalisti del reality dei vipponi. Dopo Delia Duran, Lucrezia Hailé Selassié ha avuto la meglio al televoto indetto per il secondo finalista del reality, battendo persino la vamp del gioco, Soleil Sorge, una delle colonne portanti del GF in corso, e a decretare il suo successo è stata in primis la sua influenza esercitata nella Casa in fatto di stile e tendenze sui telespettatori.

In rete, non a caso, soprattutto sui social, in particolare su TikTok, abbondano le imitazioni di Lulù e i suoi look creativi, che l’etiope sfoggia tra borsette all’ultimo grido e mini-dress da top-model. Tuttavia, la princess etiope dimostra di essere una regale alla portata di tutti, sfoggiando abiti anche non costosi, come quello indossato alla nuova diretta del reality. Una creazione che costa 21 euro e che Antonella Fiordelisi ha tacciato di plagio in un intervento pubblico condiviso su Instagram.

Antonella Fiordelisi si candida per il GF Vip 7? La stoccata contro Lucrezia Hailé Selassié è social

Nel dettaglio, in uno sfogo liberatorio condiviso con i follower, Antonella Fiordelisi ha accusato la mora inquilina della Casa, Lucrezia Hailé Selassié, di averle copiato l’idea di sfoggiare l’abito blu elettrico e dallo stile animalier, griffato Passaparola1998 e ribattezzato Kitten. Un abito che l’ex spadista rivendica come una sua idea, indossata ad un incontro avuto di recente tra amici, in occasione di una cena convenuta a base di sushi. “Lulù mi ha copiato l’abito”, ha tuonato Antonella su Instagram, tra le stories, e il riferimento è al look che la principess etiope ha sfoggiato nella puntata del 21 febbraio 2022 del GF Vip 6.

Che l’attacco dell’ex Temptation Island possa compromettere la carriera di influencer della popolare princess? E, soprattutto, che Antonella voglia candidarsi a prendere parte al prossimo GF Vip 7? Nel frattempo, Antonella anticipa ai follower che sta seguendo gli studi di recitazione, nel tentativo di prendere parte ad un film. Staremo a vedere cosa le riserverà il destino.



