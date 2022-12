Antonella Fiordelisi vuole denunciare Giaele e Micol/ “Se si potesse fare…”

Antonella Fiordelisi vuole agire legalmente su Micol e Giaele: le sue parole

Antonella Fiordelisi riserva sempre delle sorprese al Grande Fratello Vip 2022, le sue discussioni con Edoardo e gli altri inquilini appassionano il web che non è mai sazio. La schermista, nelle ultime ore, ha ammesso di voler agire legalmente nei confronti di Giaele e Micol che l’aveva definita “limitata mentalmente”.

Parlando con il suo fidanzato Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi dichiara: “Io penso che pure mio padre se la sia presa. I miei genitori, a quest’ora, sai cosa mi avrebbero detto? Vabbè non te lo dico, però fidati che ci sono rimasti pure loro male per quello che hanno sentito, che non è bello. Mio padre come un pazzo starà dopo che avrà visto in puntata quello che è successo. Sappi che loro sono molto protettivi nei miei confronti. Non so se è possibile, ma loro se ne intendono, può essere pure che scatta una denuncia o qualcosa. Se poi magari sono uscite altre cose che hanno continuato, non so se è una cosa dove uno può anche denunciare questo non lo so non me ne intendo io. Nel caso io do il mio permesso ai miei genitori di agire. Nel caso si potesse fare darei il permesso. Visto che è una cosa che mi ha colpito sinceramente”. Cosa accadrà?

Antonella Fiordelisi, il padre Stefano avvertito da Clizia Incorvaia: “Agiremo legalmente”

Mentre Antonella Fiordelisi minaccia di agire legalmente su Micol e si appella ai genitori, il padre Stefano rischia una denuncia da Clizia Incorvaia. E’ una situazione paradossale, che sta tenendo con il fiato sospeso il web. Giorni fa la sorella maggiore della gieffina, ha annunciato una possibile denuncia nei confronti del padre della schermista.

Il motivo di tale decisione è un messaggio che Stefano Fiordelisi avrebbe pubblicato sui social contro Micol che recita: “Micol è frustrata perché Edoardo se l’è portata a letto non innamorato e l’ha scaricata, questa è la verità. Doveva pensarci prima, ora Edo è molto innamorato (cosa che di lei non è mai stato) e sta pensando ad un futuro con Antonella perché lei gli fa provare emozioni che non provava da 4 anni. Questo è quello che conta davvero! Dire ad una persona che è limitata mentalmente equivale a chiamare uno Buscetta (come Clizia Incorvaia fece anni fa e fu squalificata)”. Clizia, dunque, sta valutando delle azioni legali “per preservare l’onore e il decoro” di Micol.

