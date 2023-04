Antonella Fiordelisi “Wilma Goich? Una falsetta”/ “L’ha dimostrato e non solo con me”

Antonella Fiordelisi contro Wilma Goich: le parole della cantante che non le sono piaciute

Antonella Fiordelisi risponde a Wilma Goich che, intervistata da Giada De Miceli durante la trasmissione Non succederà più in onda su Radio Radio, ha rivolto dure critiche all’ex schermitrice e ad Edoardo Donnamaria criticando il modo con cui hanno gestito la loro relazione. “Tra Edoardo e Antonella c’era un sentimento malato, una gelosia da parte di tutti e due. Lui era geloso che si potesse avvicinare ad Antonino, che lui odiava a morte perché pensava ci fosse qualcosa e invece era tutto costruito a tavolino per farlo ingelosire. Fuori gli auguro di stabilire un equilibrio”, le parole della cantante,

La Goich, inoltre, ha ammesso di essere stata felice dell’eliminazione della Fiordelisi che ha definito “molto infantile, immatura. È stata molto viziata dai suoi genitori e, come tutti i bambini viziati, vuole tutto”. E ha aggiunto: “Lui è molto più maturo. Vive da solo, lavora, è indipendente, ha un altro tipo di testa. Lei ha le amiche “sceme”, quelle come lei. Altrimenti non potrebbe andare d’accordo con altre persone”.

La replica di Antonella Fiordelisi a Wilma Goich

Le parole di Wilma Goich non sono affatto piaciute ad Antonella Fiordelisi che, già durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, aveva ammesso di non fidarsi totalmente della cantante. Ospite di Casa Chi, la Fiordelisi ha così replicato alla Goich. “Tutti parlano di noi, in positivo o negativo, ma comunque se ne parla”, ha precisato la Fiordelisi che si è poi soffermata sulle parole di Wilma Goich.

“Se lo fa lei devo pensare che è per un po’ di visibilità, altrimenti non si spiega. In Casa era dolcissima e mi diceva che eravamo carini, che ero maturata, intelligente e in gamba. Eun po’ falsetta. Ma l’ha dimostrato più volte e non solo nel mio caso”, ha concluso Antonella.

