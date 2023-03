Antonella Fiordelisi:”Micol ha parlato di me ed Edoardo nel van”/ Lei:”Bugie”

Scontro tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

Scontro al Grande Fratello Vip. In apertura di puntata, Alfonso Signorini manda delle clip nelle quali Antonella Fiordelisi dice che Micol avrebbe strumentalizzato la sua relazione con Edoardo Tavassi. La risposta della concorrente non si è fatta attendere: “Io penso esattamente la stessa cosa di lei. Al di là della storia che ha strumentalizzato e a mettere zizzania dentro questa casa, non ha fatto altro. Da quando è andato via Edoardo, si è anche ammansita come se niente fosse stato”.

Antonella Fiordelisi, a sua volta, replica ancora: “Io sono scioccata, più volte mi sono avvicinata a Micol cercando di avere un rapporto. Non ho strumentalizzato la mia storia. Oggi pomeriggio stavo passando qua e ho sentito lei che parlava con Edoardo nel van dicendo che non si vedono tanto in puntata. Hanno detto che ci vediamo sempre io ed Edoardo e abbiamo sfracassato“.

La replica di Micol

Dopo le “accuse” di Antonella Fiordelisi, Micol risponde ancora una volta, spiegando cosa è accaduto nel van: “Io mi stavo lamentando che non avevo sorprese da tanto tempo ma Edoardo ha capito male e mi ha detto ‘Si parla sempre di Edoardo e Antonella’. Tanto che io ho detto che non mi importa di avere clip. E io ho detto che hanno fracassato le scatole. Io penso questa cosa dal giorno zero, anche se ora siamo in un periodo di tregua non siamo amiche“.

