Antonella Fiordleisi contro Corona per un video privato e una richiesta choc/ Azioni legali dell’ex vippona

Fabizio Corona pubblica un video privato di Antonella Fiordelisi

Bufera su Fabrizio Corona che, sul proprio canale Telegram e poi tra le storie del proprio profilo Instagram, pubblica un video privato di Antonella Fiordelisi che appare in difficoltà, visibilmente imbarazzata e a disagio. Un video girato all’interno di uno studio medico all’interno della clinica di Giacomo Urtis dove la Fiordelisi si trovava per un trattamento medico. Nelle immagini diffuse da Fabrizio Corona che, invita i followers ad abbonarsi al suo canale Telegram per visionare il video completo, la Fiordelisi è stesa sul lettino con una maglietta e uno slip per sottoporsi al trattamento medico.

ANTONELLA FIORDELISI NEL CAST DE LA PUPA E IL SECCHIONE 2023?/ Arriva la risposta

Visibilmente in imbarazzo e a disagio, viene ripresa da Corona che le fa una proposta oscena. “Porco D., apri un attimo le cosce… Ma sei sprecata per Edoardo Donnamaria”. Antonella risponde con un secco “no” e, a disagio, si alza dal lettino. Il video ha scatenato la reazione immediata e durissima della Fiordelisi e del web che si è scagliato contro Corona schierandosi dalla parte di Antonella.

Antonella Fiordelisi inarrestabile con The Queen scacco matto/ Poi la frecciatina: "Vogliono fermarmi..."

Le parole di Antonella Fiordelisi

Le immagini diffuse da Fabrizio Corona hanno smosso il popolo del web che si è stretto intorno ad Antonella Fiordelisi dimostrandole supporto e solidarietà e dando il via ad una rete di unione tra i vari fandom sotto l’hashtag #noisiamoconanto con tantissime donne che hanno raccontato la propria esperienza. La reazione di Antonella Fiordelisi non si è fatta attendere e su Twitter ha spiegato cos’è successo annunciando azioni legali contro tutti coloro che diffonderanno tali immagini.

“Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico. Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video ne tantomeno la diffusione degli stessi. Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia insaputa a rimuoverli, chi si è reso responsabile di tali condotte ne risponderà nelle sedi più opportune“, ha scritto la Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi rimuove il tatuaggio fatto per l'ex Francesco Chiofalo/ "Potrei coprirlo, ma…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA