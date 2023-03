Antonella in lacrime al GF Vip “mi sento a metà”/ Edoardo espulso, lei crolla

GF Vip, Edoardo squalificato e Antonella in lacrime: “Mi sento a metà“

Provvedimento choc al Grande Fratello Vip 2022, che lascia senza parole i concorrenti e tutto il pubblico: Edoardo Donnamaria è stato ufficialmente squalificato dal gioco. La produzione non ha perdonato i recenti toni aggressivi manifestati dal ragazzo, ancor più dopo il severo rimprovero di Alfonso Signorini della precedente puntata. Antonella Fiordelisi è crollata in lacrime appreso il provvedimento, e ha l’occasione di passare gli ultimissimi istanti di reality assieme al suo compagno di viaggio.

“Te l’ho detto che ti sei innamorata di un cretino” commenta ironico Donnamaria, abbracciandola e rassicurandola mentre è in lacrime. “Come se fosse successo a me. Non ce la faccio” replica lei. Il volto di Forum, ora che è definitivamente fuori dai giochi, spera che il reality lo possa vincere lei: “Adesso devi vincere te per forza. Dai, ci vediamo tra 20 giorni“. La schermitrice, tuttavia, è sconfortata e già sente la sua mancanza: “Mi sento a metà. Non ce la faccio senza di te“. “Ma che dici? Ce la farai sì” la consola lui, e aggiunge: “Dai, mica vado a fare la guerra. Vado a casa“.

Edoardo e Antonella, gli ultimi istanti al GF Vip tra le lacrime

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria trascorrono i loro ultimi istanti insieme, abbracciati e in lacrime. Interviene dunque Alfonso Signorini che, cercando di confortarlo, spiega al Vippone: “Anche se te ne vai in malo modo dal gioco, ti porti a casa la presenza e il cuore di una persona che prima, quando sei entrato, nella tua vita non c’era. E questo credo sia un bel regalo“. I ‘Donnalisi’ hanno infatti fatto sognare numerosissimi fan del Grande Fratello Vip 2022 e, anche per il volto di Forum, la conoscenza con Antonella ha rappresentato una vera e propria rinascita.

“Era la cosa più importante. Erano mesi che lo dicevo: per me l’obiettivo non era andare in finale ma uscire di qua con Antonella. Anche se non è bello, almeno usciamo in un periodo positivo“, confessa Donnamaria. Antonella, in lacrime, rassicura: “A me già manca. Lo rivedrò subito appena esco“.











