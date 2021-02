Antonella lascia Eugenio: “Foto hot a un’altra”/ Lui piange e… (C’è posta per te)

Si ride e si discute a C’è posta per te 2021 con la storia di un tradimento. Eugenio, solo 20 giorni prima la registrazione della puntata di C’è posta per te che lo vede protagonista, è stato lasciato da sua moglie Antonella. La donna era pronta a chiedere il divorzio ma ha deciso di scendere a compromessi, rimanendo separati in casa. I due hanno una storia di ben 30 anni alle spalle e lei, per amore dei figli, ha deciso di continuare a stare sotto lo stesso tetto ma non più come coppia. Ma cos’è che ha causato questa grave rottura? Poco tempo fa, Antonella ha ricevuto sul suo cellulare gli screenshot di tutti messaggi e le foto, anche spinte, che lui ha scambiato con un’altra donna. È stata infatti proprio l’amante ad inviare tutto alla donna.

Eugenio alla moglie Antonella: “Siamo due vulcani a letto”, lei…

Eugenio, a C’è posta per te, racconta come per noia, nel 2008, si è iscritto a Badoo. Lì ha iniziato a chattare con alcune donne, cosa della quale la moglie si è accorta ma sulla quale, dopo una discussione, ha deciso di sorvolare. Non è stato così quando, di recente, ha ricevuto tutti gli screen di questa relazione ‘epistolare’ con tale donna con la quale, però, Eugenio sottolinea di non aver mai avuto alcun contatto fisico. In studio, di fronte alla sua ex moglie, scoppia in lacrime e le chiede di perdonarlo ma Antonella è assolutamente restia a dare un’altra chance a questo rapporto. “Io ti amo, noi siamo sempre stati due vulcani a letto!” dichiara lui, scatenando l’ilarità del pubblico. Antonella però ha deciso: è finita. Così chiude la busta.



